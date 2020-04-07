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Udgået

3000 seriesTrådløse hovedtelefoner med mikrofon

TAUN102BK/00

2.8
| (4) Anmeldelser
Trådløs frihed
De kompakte, avancerede Bluetooth ® in-ear-hovedtelefoner leverer kraftfuld lyd med op til 7 timers trådløs musiknydelse. Bærbar løsning til praktisk brug.
Se alle fordele

Kraftfuld lyd.

Trådløs frihed

  • 6 mm enheder/lukket bagside

  • In-ear

  • 7 timers spilletid

Komfort og passiv lydisolering

Teknologi til hurtig opladning

Teknologi til hurtig opladning giver dig hurtig adgang til strøm, når batteriet er ved at løbe tør. Med kun 15 minutters opladning får du 90 minutters afspilning.

Magnetiske rillede ørepropper sikrer nem og ordentlig opbevaring

Dine in-ear-hovedtelefoner har magnetiske rillede ørepropper, der på en smart måde sikrer nem og ordentlig opbevaring. Der er magneter bag på hver øreprop, så de sidder sammen – ingen filter, knuder eller besvær. Bare klik dem sammen med bagsiderne mod hinanden, rul dem sammen med det flade kabel, der ikke filtrer, og put dem i tasken, hvor du ved, at du nemt kan tage dem op – når som helst.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.8

ud af 5

4

Anmeldelser

3
2

07/04/2020

España

España

Calidad de sonido y duración bateria.

Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.

Fordele

Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".

Ulemper

El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

18/09/2020

Nederland

Nederland

mooi geluid voor redelijke prijs

Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.

Fordele

goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur

Ulemper

te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

13/11/2023

España

España

AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%

Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!

Fordele

ligereza del producto

Ulemper

lo antes mencionado

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

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