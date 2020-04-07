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Udgået
TAUN102BK/00
6 mm enheder/lukket bagside
In-ear
7 timers spilletid
Teknologi til hurtig opladning giver dig hurtig adgang til strøm, når batteriet er ved at løbe tør. Med kun 15 minutters opladning får du 90 minutters afspilning.
Dine in-ear-hovedtelefoner har magnetiske rillede ørepropper, der på en smart måde sikrer nem og ordentlig opbevaring. Der er magneter bag på hver øreprop, så de sidder sammen – ingen filter, knuder eller besvær. Bare klik dem sammen med bagsiderne mod hinanden, rul dem sammen med det flade kabel, der ikke filtrer, og put dem i tasken, hvor du ved, at du nemt kan tage dem op – når som helst.
2.8
ud af 5
4
Anmeldelser
ESFL
07/04/2020
España
Calidad de sonido y duración bateria.
Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.
Fordele
Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".
Ulemper
El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
H Oosterhuis
18/09/2020
Nederland
mooi geluid voor redelijke prijs
Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.
Fordele
goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur
Ulemper
te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
DonnaMaka
13/11/2023
España
AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%
Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!
Fordele
ligereza del producto
Ulemper
lo antes mencionado
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono