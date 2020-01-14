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Udgået

Trådløse hovedtelefoner

TAUT102BK/00

3.8
| (11) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt
Lavet til dig
Nyd musikken på en behagelig måde. Disse øretelefoner giver ægte trådløs frihed og har et kompakt design med god pasform. Du får op til 12 timers spilletid med det lille opladningsetui, der nemt kan puttes i en lomme eller taske.
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Lavet til dig

  • 6 mm enheder/lukket bagside

  • Bluetooth®

  • Sort

Få op til 12 timers spilletid med dette opladeretui

Du får op til tre timers spilletid på én opladning. Hvis du tager hjemmefra med et fuldt opladet etui, får du ekstra 9 timer til flere opladninger. Bare sæt hovedtelefonerne i etuiet, hver gang de har brug for opladning. En fuld opladning tager 2 timer.

Kompakt øretelefondesign.

Du kan virkelig nyde musikken, og det er behageligt takket være det tætsiddende letvægtsdesign.

6 mm akustiske neodymdrivere. Fantastisk lyd, kraftfuld bas

6 mm akustiske neodymdrivere giver dig fantastisk lyd og kraftfuld bas. Det ovale akustiske rør optimerer passiv støjisolering. Med monotilstand kan du lade det ene øre være frit, så du kan holde opmærksomheden på verden omkring dig.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

11

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

14/01/2020

Sverige

Sverige

prisvärda!

Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.

Fordele

bra bas. ganska bra reducering.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAUT102BK Trådlösa hörlurar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAUT102BK Trådlösa hörlurar

19/07/2020

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Uitstekende muziekweergave

Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

12/03/2020

Italia

Italia

OTTIMO ACQUISTO

pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)

Fordele

comode pratiche lunga durata

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAUT102BK Cuffie wireless

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAUT102BK Cuffie wireless

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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