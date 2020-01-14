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30 dages fortrydelsesret
Udgået
6 mm enheder/lukket bagside
Bluetooth®
Sort
Du får op til tre timers spilletid på én opladning. Hvis du tager hjemmefra med et fuldt opladet etui, får du ekstra 9 timer til flere opladninger. Bare sæt hovedtelefonerne i etuiet, hver gang de har brug for opladning. En fuld opladning tager 2 timer.
Du kan virkelig nyde musikken, og det er behageligt takket være det tætsiddende letvægtsdesign.
6 mm akustiske neodymdrivere giver dig fantastisk lyd og kraftfuld bas. Det ovale akustiske rør optimerer passiv støjisolering. Med monotilstand kan du lade det ene øre være frit, så du kan holde opmærksomheden på verden omkring dig.
3.8
ud af 5
11
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
oaseel
14/01/2020
Sverige
prisvärda!
Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.
Fordele
bra bas. ganska bra reducering.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAUT102BK Trådlösa hörlurar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAUT102BK Trådlösa hörlurar
Jan F
19/07/2020
Nederland
Bekræftet køber
Uitstekende muziekweergave
Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Jazzyclub
12/03/2020
Italia
OTTIMO ACQUISTO
pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)
Fordele
comode pratiche lunga durata
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAUT102BK Cuffie wireless
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAUT102BK Cuffie wireless