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TAVS300/00
Moderne retro
Afspil på din måde. Denne Bluetooth-højtaler giver dig bærbar lyd i en retropakke. Du får 10 timers spilletid, klar lyd og aux-indgang til tilslutning af alle typer kilder. Autentiske 1950'er-detaljer i træ og messing tilføjer tidløs magi til mixet.
Bluetooth®
4 W udgangseffekt
10 timers spilletid
Denne Bluetooth-højttaler i retrostil ser ud, som om den er taget lige ud af 1950’erne. Vintage-trækabinet. Messing-tonet kontrolknap og højttalerfront. Detaljer fra dengang jazz var det helt store og rock and roll havde lige set sin begyndelse.
Batteriet giver dig 10 timers spilletid på en fuld opladning. Opladningen tager ca. 4 timer, og det er nemt med det medfølgende mikro-USB-kabel. Et enkelt tryk på Bluetooth-knappen gør højttaleren klar til parring med din Bluetooth-enhed.
Fra klassisk til elektronisk. Blot fordi denne højttaler ser jazz-agtig ud, betyder det ikke, at den kun er god til at spille jazz. Uanset hvad du lytter til, leverer 1,75" fuldtonedriveren klar og tydelig lyd. En passiv membran forstærker bassen og giver dig et tilfredsstillende punch ved de dybe toner.
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