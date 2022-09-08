Klar og detaljeret lyd. 1,75" bredspektret driver

Fra klassisk til elektronisk. Blot fordi denne højttaler ser jazz-agtig ud, betyder det ikke, at den kun er god til at spille jazz. Uanset hvad du lytter til, leverer 1,75" fuldtonedriveren klar og tydelig lyd. En passiv membran forstærker bassen og giver dig et tilfredsstillende punch ved de dybe toner.