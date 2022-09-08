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Udgået

Trådløs højttaler

TAVS300/00

Moderne retro

Afspil på din måde. Denne Bluetooth-højtaler giver dig bærbar lyd i en retropakke. Du får 10 timers spilletid, klar lyd og aux-indgang til tilslutning af alle typer kilder. Autentiske 1950'er-detaljer i træ og messing tilføjer tidløs magi til mixet.

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Moderne retro

  • Bluetooth®

  • 4 W udgangseffekt

  • 10 timers spilletid

Vintage trækabinet. Detaljer fra 1950'erne

Denne Bluetooth-højttaler i retrostil ser ud, som om den er taget lige ud af 1950’erne. Vintage-trækabinet. Messing-tonet kontrolknap og højttalerfront. Detaljer fra dengang jazz var det helt store og rock and roll havde lige set sin begyndelse.

10 timers spilletid

Batteriet giver dig 10 timers spilletid på en fuld opladning. Opladningen tager ca. 4 timer, og det er nemt med det medfølgende mikro-USB-kabel. Et enkelt tryk på Bluetooth-knappen gør højttaleren klar til parring med din Bluetooth-enhed.

Klar og detaljeret lyd. 1,75" bredspektret driver

Fra klassisk til elektronisk. Blot fordi denne højttaler ser jazz-agtig ud, betyder det ikke, at den kun er god til at spille jazz. Uanset hvad du lytter til, leverer 1,75" fuldtonedriveren klar og tydelig lyd. En passiv membran forstærker bassen og giver dig et tilfredsstillende punch ved de dybe toner.

Tekniske specifikationer

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