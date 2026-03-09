    Afspiller kassettebånd og alt andet

      CD-afspiller

      TAZ2500/10

      Samlet vurdering / 5
      Afspiller kassettebånd og alt andet

      Er du klar til at genoplive kassettebåndet? Denne bærbare boombox har en indbygget kassettebåndoptager samt en CD-afspiller. Du får også klar DAB+/FM-radiolyd, stabil Bluetooth®-streaming, USB-afspilning og en lydindgangsport til andre enheder.

      Afspiller kassettebånd og alt andet

      • CD-afspiller til flere kilder
      • CD'er, DAB+/FM-radio, USB
      • Bluetooth® 6.0, lydindgang
      • Indbygget kassetteafspiller
      GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage

      Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

      Bærbar CD-afspiller i boombox-stil

      Uanset om du for første gang oplever glæden ved fysiske CD'er eller genopdager den, er denne CD-afspiller, hvor CD'en indsættes foroven et godt valg til afslappet lytning. Den kan læse alle CD-formater, og bærehåndtaget gør det nemt at have den med. Sæt blot stikket i en stikkontakt, eller isæt seks batterier* (type R14 C), og tag den med dig.

      DAB+/FM-radio. Digital indstilling med op til 20 faste stationer

      Når du har lyst til at lytte til musikkilden, der har flere år bag sig end CD'en, gør den digitale tuner det nemt at finde DAB+- og FM-radiostationer, du vil elske. Du kan forudindstille op til 20 DAB+- og 20 FM-stationer, som du ofte lytter til.

      Nem trådløs streaming via Bluetooth®

      Vil du bruge denne CD-afspiller som en bærbar højttaler? Bluetooth®-tilslutning giver dig mulighed for at streame lyd direkte til afspilleren fra en kompatibel smart-enhed, og den dynamiske basforstærkning sætter svung i dine foretrukne basgange.

      Indbygget kassettebåndoptager

      Denne kassetteafspiller, hvor båndene isættes på forsiden, giver dig endnu en måde at lytte på. Uanset om du har holdt fast på dine gamle mixtapes gennem årenes løb, eller du lytter til kassetter for første gang: Sæt et bånd i, tryk på afspil, og lad musikken udfolde sig.

      Opret forbindelse til andre kilder via USB-port og lydindgang

      Der er også en USB-port, som giver dig mulighed for at tilslutte et flashdrev for at nyde din digitale musiksamling. Eller brug lydindgangsporten til at tilslutte en pladespiller for at afspille nogle vinylplader.

      Indbygget sleep-timer

      Hvis du gerne vil falde i søvn til musik, en lydbog eller radioen, der kører i baggrunden, kan du indstille sleep-timeren til 120, 90, 60, 30 eller 15 minutter. CD-afspilleren skifter til standbytilstand, når tiden er gået.

      Tekniske specifikationer

      • Lyd

        Udgangseffekt (RMS)
        3W
        Lydforbedring
        Dynamisk basforstærkning
        Lydsystem
        Stereo
        Højttalerdiameter
        2,5"
        Lydstyrkeregulering
        op/ned

      • Højttalere

        Indbyggede højttalere
        2

      • Tilslutningsmuligheder

        USB
        Type-A (afspilning)
        Bluetooth-profiler
        • A2DP
        • AVRCP
        Lydindgang (3,5 mm)
        Ja
        Bluetooth-version
        6,0

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Antenne
        FM-antenne
        Automatisk digital indstilling
        Ja
        Tunerbånd
        • FM mono
        • FM-stereo
        • DAB/DAB+
        Faste stationer
        20 (FM) + 20 (DAB)
        RDS
        • Programtype
        • Radiotekst
        • Stationsnavn
        Antennetype
        Teleskop
        DAB/DAB+
        • Infodisplay
        • Menu
        • Smart Scan

      • Komfort

        Skærmtype
        LCD
        Baggrundsbelysning
        Hvid
        Sleep-timer
        Ja

      • Strøm

        Batteritype
        LR14
        Batterispænding
        1.5  V
        Lysnet
        100 – 240 V, 50/60 Hz
        Standby-strømforbrug
        <0,8 W (visning af ur slået til)
        Antal batterier
        6*
        Strømtype
        Vekselstrøm; batterier*

      • Tilbehør

        Lynhåndbog
        Ja
        Netledning
        Ja
        Garanti
        • Garantibevis
        • Sikkerhedsblad

      • Design

        Farve
        Sort

      • Mål

        Emballagens dybde
        159  mm
        Dybde
        245  mm
        Vægt inkl. emballage
        2,2  kg
        Emballagens højde
        278  mm
        Emballagens bredde
        370  mm
        Bredde
        285  mm
        Højde
        125  mm
        Produktvægt
        1,35  kg

      • Audio Playback

        kassettebåndoptager-teknologi
        Mekanisk
        Afspilningstilstand
        • Hurtigt frem/tilbage
        • Søg efter næste/foregående spor
        • Repeat/Shuffle/Program
        Afspilningsmedie
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Kassettebåndoptager(e)
        1
        Direkte USB-tilstande
        • Afspil/Pause
        • Forrige/Næste
        • Hurtigt tilbage/Hurtigt frem
        • Stop
        • Gentagelse
        • Shuffle
        • Programafspilning
        Indlæsningstype
        Top
        programmérbare numre
        20
        Bluetooth-tilstand
        • Afspil/Pause
        • Forrige/Næste

      • Kompatibilitet

        Appstyring til smartphone/tablet
        Nej

      • Bæredygtighed

        Plastkappe
        indeholder 85 % GRS-certificeret genbrugt akrylonitril-butadien-styren (ABS) TE-00132492

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      Anbefalede produkter

      Nyligt viste produkter

      • Dette produkt har batterirum, men batterier medfølger ikke. Skal købes separat.
