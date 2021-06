Begrænsning af ny hårvækst

Philips Lumea til mænd anvender blide lysimpulser på hårroden, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Gentag denne behandling hver anden uge i armhulerne, omkring kønsdelene, på brystet, maven, benene og ryggen for at opnå glat hud hver dag. Den mest effektive behandling opnås ved at forbarbere det pågældende område med den medfølgende Bodygroom, så længe du stadig oplever fornyet vækst