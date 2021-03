Åndbare puder i velour, der medvirker til at fjerne tryk og varme

Udviklingen af Philips Fidelio X2 starter med et omhyggeligt valg af materialer, der sikrer funktionaliteten og den ergonomiske komfort. Luksusørepuder med viskoelastisk skum matches med et velourmateriale med optimeret tæthed og høj åndbarhed for at dæmpe trykket og varmen, så de også er behagelige efter længere tids brug.