Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
50 mm drivere/åben bagside
Over-ear
Luksusørepuder med viskoelastisk skum
Hver højttaler er nøje udvalgt, finindstillet og testet og bliver parret for den mest detaljerede naturlige lyd. 50 mm-driverne anvender højstyrke-neodymmagneter til at gengive al din musiks dynamik og levere afbalanceret skarp bas, gennemsigtige mellemfrekvenser og krystalklare høje frekvenser.
En akustisk åben arkitektur eliminerer ophobning af trykluft bag ved driveren, så membranen har god og fri bevægelighed, hvilket forbedrer lydens gennemsigtighed væsentligt og opbløder forlængede høje frekvenser.
Udviklingen af Philips Fidelio X2 starter med et omhyggeligt valg af materialer, der sikrer funktionaliteten og den ergonomiske komfort. Luksusørepuder med viskoelastisk skum matches med et velourmateriale med optimeret tæthed og høj åndbarhed for at dæmpe trykket og varmen, så de også er behagelige efter længere tids brug.
Priser
4.9
ud af 5
34
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Madmax
14/03/2016
Danmark
Prisen burde næsten være højere.
Det er mange år siden jeg har hørt så god lyd som jeg har i disse hovedtelefoner. Lydbilledet er så stort og alle frekvens områder bliver leveret perfekt. De dybe toner og kontante bas som er utrolig sprød og hård. De højere toner er som at høre fuglene en sen forårs aften. Mellemtonen kan næsten få dig til at fange fejl fra kunstnerens vokal. Jeg har hørt Sennheiser, Denon og B&W hovedtelefoner som koster over 3000 og de kan kun lige kæmpe side om side med det her sæt. Byggekvaliteten kan ikke blive bedre og med memoryfoam puder så er der plads til flere timers high-end nydelse uden du opdager du har dem på.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio X2 Øretelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio X2 Øretelefoner
Trep
25/06/2016
Norge
Bekræftet køber
Kjempe morsom lyd som fungerer på alle plan
Solid byggekvalitet, som gir brukeren en morsom og engasjerende lyd opplevelse. Hodetelefonene fungerer til alle sjangre og man kan nyte musikk, film og spill. Trenger ikke forsterker, kan kjøres fra telefon og pc. og hodetelefonene er åpne som gir et bredt lydbilde. Anbefales på det sterkeste som en solid "allrounder" hodetelefon.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio X2 Hodetelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio X2 Hodetelefoner
Ole84
23/09/2015
Norge
Kanskje det beste man får til denne prisen
Dette er suverene hodetelefoner, helt utmerket lyd for oss som ikke vil ha et hodetelefonsett som "farger" lyden. Jeg vil ha lyden slik den var tiltenkt med en relativt flat frekvenskurve, dette får man med disse. Ja noen andre hodetelefoner er bedre på bass, bedre på mellomtone og bedre på diskant, men Fidelio X2 er kanskje best på alle samlet i gjennomsnitt. Hvis man liker mye bass, må man gå for lukkede klokker, og dette er da ikke et alternativ for deg. Kvalitetfølelsen er helt ok, til prisen å betrakte er det ingenting å klage på. Dog skulle jeg ønske det hadde funnes "replacement earpads" i skinn-utførelse istedet for skumgummi som sitter på originalt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio X2 Hodetelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio X2 Hodetelefoner