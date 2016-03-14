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  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort
  • H-Fi-lyd med hjemlig komfort

Udgået

Philips Fidelio FidelioØretelefoner

X2/00

4.9
| (34) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt

1 pris

H-Fi-lyd med hjemlig komfort
Fidelio X2-hovedtelefonerne giver dig en autentisk lytteoplevelse med udsøgt lyd og komfort, i dit eget hjem. Fordyb dig i krystalklare lyddetaljer og et skræddersyet design, der er skabt for at give dig ultimativ nydelse.
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H-Fi-lyd med hjemlig komfort

  • 50 mm drivere/åben bagside

  • Over-ear

  • Luksusørepuder med viskoelastisk skum

Kraftfulde 50 mm neodym-drivere, der sikrer bredt med præcist frekvensområde

Kraftfulde 50 mm neodym-drivere, der sikrer bredt med præcist frekvensområde

Hver højttaler er nøje udvalgt, finindstillet og testet og bliver parret for den mest detaljerede naturlige lyd. 50 mm-driverne anvender højstyrke-neodymmagneter til at gengive al din musiks dynamik og levere afbalanceret skarp bas, gennemsigtige mellemfrekvenser og krystalklare høje frekvenser.

Akustisk design med åben bagside sikrer overlegen lydkvalitet

Akustisk design med åben bagside sikrer overlegen lydkvalitet

En akustisk åben arkitektur eliminerer ophobning af trykluft bag ved driveren, så membranen har god og fri bevægelighed, hvilket forbedrer lydens gennemsigtighed væsentligt og opbløder forlængede høje frekvenser.

Åndbare puder i velour, der medvirker til at fjerne tryk og varme

Åndbare puder i velour, der medvirker til at fjerne tryk og varme

Udviklingen af Philips Fidelio X2 starter med et omhyggeligt valg af materialer, der sikrer funktionaliteten og den ergonomiske komfort. Luksusørepuder med viskoelastisk skum matches med et velourmateriale med optimeret tæthed og høj åndbarhed for at dæmpe trykket og varmen, så de også er behagelige efter længere tids brug.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image AWARD-3620443

Anmeldelser

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4.9

ud af 5

34

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

2
1

14/03/2016

Danmark

Danmark

Prisen burde næsten være højere.

Det er mange år siden jeg har hørt så god lyd som jeg har i disse hovedtelefoner. Lydbilledet er så stort og alle frekvens områder bliver leveret perfekt. De dybe toner og kontante bas som er utrolig sprød og hård. De højere toner er som at høre fuglene en sen forårs aften. Mellemtonen kan næsten få dig til at fange fejl fra kunstnerens vokal. Jeg har hørt Sennheiser, Denon og B&W hovedtelefoner som koster over 3000 og de kan kun lige kæmpe side om side med det her sæt. Byggekvaliteten kan ikke blive bedre og med memoryfoam puder så er der plads til flere timers high-end nydelse uden du opdager du har dem på.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio X2 Øretelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio X2 Øretelefoner

25/06/2016

Norge

Norge

Bekræftet køber

Kjempe morsom lyd som fungerer på alle plan

Solid byggekvalitet, som gir brukeren en morsom og engasjerende lyd opplevelse. Hodetelefonene fungerer til alle sjangre og man kan nyte musikk, film og spill. Trenger ikke forsterker, kan kjøres fra telefon og pc. og hodetelefonene er åpne som gir et bredt lydbilde. Anbefales på det sterkeste som en solid "allrounder" hodetelefon.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio X2 Hodetelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio X2 Hodetelefoner

23/09/2015

Norge

Norge

Kanskje det beste man får til denne prisen

Dette er suverene hodetelefoner, helt utmerket lyd for oss som ikke vil ha et hodetelefonsett som "farger" lyden. Jeg vil ha lyden slik den var tiltenkt med en relativt flat frekvenskurve, dette får man med disse. Ja noen andre hodetelefoner er bedre på bass, bedre på mellomtone og bedre på diskant, men Fidelio X2 er kanskje best på alle samlet i gjennomsnitt. Hvis man liker mye bass, må man gå for lukkede klokker, og dette er da ikke et alternativ for deg. Kvalitetfølelsen er helt ok, til prisen å betrakte er det ingenting å klage på. Dog skulle jeg ønske det hadde funnes "replacement earpads" i skinn-utførelse istedet for skumgummi som sitter på originalt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio X2 Hodetelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio X2 Hodetelefoner

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.