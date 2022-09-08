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XC2011/01
Nem at bruge
LED-mundstykke til hårde gulve
Op til 40 min. Eco og 10 min turbo(2)
2 indstillinger og vægbeslag
PowerCyclone 7- og PowerBlade-digitalmotoren arbejder sammen om at generere høj luftstrømshastighed (op til 660 l/min(3)) energieffektivt. Det betyder, at støv og snavs opsamles effektivt med en længere driftstid, især på hårde gulve.
Få alle bevægelser med i vores LED-mundstykke, der opsamler op til 99 %(7) støv og snavs i højeste indstilling. Det oplyser små støvpartikler ved at udsende lys i den helt rigtige vinkel, så du ved, præcis hvor du skal rengøre. Mundstykket er designet til at glide ekstremt tæt på vægge og kanter og opsamler genstridige partikler af snavs. Efterlader ingen støvpletter.
På én opladning rengør Philips 2000 Series mere end 180 m2 i Eco-tilstand og mere end 45 m2 i Turbo-tilstand.(5)
Anmeldelser
²I turbotilstand, kun håndholdt.
(2) Normal tilstand, kun håndholdt/Turbotilstand, kun håndholdt
(3) I Turbo-tilstand
(4) Normal tilstand, kun håndholdt/Turbo-tilstand, kun håndholdt
(5) På hårde gulve med tørmundstykke
(6) > 0,5 μm partikelstørrelse
(7) På hårde gulve i Turbo-tilstand