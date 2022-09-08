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  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
  • Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt

Ledningsfri støvsuger2000 Series

XC2011/01

Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt
Rengør dine gulve på én gang med Philips ledningsfri støvsuger 2000 Series. Vores LED-mundstykke afslører skjult støv og snavs, før det opfanges med PowerCyclone 7-teknologi. Op til 40 minutters driftstid¹ gør rengøringen af dit hjem nem.
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Arbejder i op til 40 minutter¹ og guider dig med LED-mundstykke.

Afslører og opfanger alt skjult støv, hurtigt og nemt

  • Nem at bruge

  • LED-mundstykke til hårde gulve

  • Op til 40 min. Eco og 10 min turbo(2)

  • 2 indstillinger og vægbeslag

PowerCyclone 7: Effektiv sugning med lavt batteriforbrug

PowerCyclone 7: Effektiv sugning med lavt batteriforbrug

PowerCyclone 7- og PowerBlade-digitalmotoren arbejder sammen om at generere høj luftstrømshastighed (op til 660 l/min(3)) energieffektivt. Det betyder, at støv og snavs opsamles effektivt med en længere driftstid, især på hårde gulve.

LED-mundstykket til hårde gulve afslører støv og styrer hver en bevægelse

LED-mundstykket til hårde gulve afslører støv og styrer hver en bevægelse

Få alle bevægelser med i vores LED-mundstykke, der opsamler op til 99 %(7) støv og snavs i højeste indstilling. Det oplyser små støvpartikler ved at udsende lys i den helt rigtige vinkel, så du ved, præcis hvor du skal rengøre. Mundstykket er designet til at glide ekstremt tæt på vægge og kanter og opsamler genstridige partikler af snavs. Efterlader ingen støvpletter.

Udskifteligt batteri holder op til 40 min. i Eco, 10 i Turbo(4)

Udskifteligt batteri holder op til 40 min. i Eco, 10 i Turbo(4)

På én opladning rengør Philips 2000 Series mere end 180 m2 i Eco-tilstand og mere end 45 m2 i Turbo-tilstand.(5)

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Ansvarsfraskrivelser

  1. ²I turbotilstand, kun håndholdt.

  2. (2) Normal tilstand, kun håndholdt/Turbotilstand, kun håndholdt

  3. (3) I Turbo-tilstand

  4. (4) Normal tilstand, kun håndholdt/Turbo-tilstand, kun håndholdt

  5. (5) På hårde gulve med tørmundstykke

  6. (6) > 0,5 μm partikelstørrelse

  7. (7) På hårde gulve i Turbo-tilstand