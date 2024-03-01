    Maksimal effekt til grundig rengøring

      5000 Series Støvsuger med pose

      XD5123/10

      Samlet vurdering / 5
      Maksimal effekt til grundig rengøring

      Rengør dit hjem grundigt med Philips Bagged Vacuum Cleaner 5000 Series. En kraftig 900 W motor fjerner effektivt støv, mens TriActive-mundstykket udfører 3 rengøringshandlinger på én gang, hvilket hjælper dig med at opnå bedre resultater med mindre besvær.

      Maksimal effekt til grundig rengøring

      Opfanger > 99,99 %* af støv og allergener

      • 900 W og 99,9 % støvopsamling
      • TriActive-mundstykke
      • HEPA-filter og 2 x S-bags
      • Integreret børste og møbelmundstykke
      900W motor betyder bedre sugestyrke

      Fjern hurtigt og effektivt støv takket være vores 900 W motor, som genererer over 50.000 omdrejninger i minuttet.

      TriActive-mundstykke leverer høj ydeevne på alle gulve

      TriActive-mundstykke og vedvarende stærk sugefunktion sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler**.

      Avanceret AirflowMax-teknologi giver høj sugefunktion

      Unikt designet støvkammer maksimerer kapaciteten og luftstrømmen med en ikke-tilstoppende støvpose, der muliggør stærk sugestyrke, indtil støvposen er fuld.

      Blød stødfanger og gummihjul for at beskytte møbler

      Blød stødfanger og gummihjul beskytter møbler og forhindrer ridser på gulvet, samtidig med at de gør det nemt at manøvrere rundt i dit hjem.

      Power Control-funktion til justering af sugestyrke

      Styrkekontrolfunktionen justerer nemt sugestyrken til forskellige rengøringsopgaver, fra hårde gulve til bløde møbler.

      TriActive-mundstykke

      TriActive-mundstykket bruger 3 rengøringsfunktioner på én gang. Den specialdesignede bundplade fjerner støv, der ligger dybt gemt i tæpper, og den store frontåbning suger større ting op. Luftkanaler på begge sider af mundstykket opsamler støv og snavs langs vægge eller møbler.

      Højtydende HEPA-filter opfanger >99,99 %* af partiklerne

      Vores HEPA-filter, der opfanger >99,99 %* af pollen, dyrehår, støvmider og andre fine støvpartikler og holder det inde i beholderen, giver en bedre luftkvalitet i hjemmet, og miljøet bliver sundere for personer med allergi.

      Integreret blød børste og møbelmundstykke

      Den bløde børste er indbygget i håndtaget, så den altid er klar til brug på møbler, plane overflader og polstring. Mundstykket til møbler er designet til optimal rengøring af bløde møbler som f.eks. puder og sofaer, og det fjerner endda også dyrehår.

      Nemme, holdbare poser passer ind i et stort 4-liters støvkammer

      Stort støvkammer på 4 liter og langtidsholdbare universalposer giver optimal sugefunktion, indtil poserne er fulde. Det forseglede design gør det nemt at bortskaffe poserne.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Primært materiale
        Plast
        Farve
        Sort
        Produkttype
        Støvsuger med pose
        Støjniveau (standard)
        < 77 dB
        Støvkapacitet
        4 L
        Garanti
        2 år
        EU-overensstemmelseserklæring
        Ja
        Aktionsradius
        9 m
        Indgangseffekt (IEC)
        750 W
        Indgangseffekt (maks.)
        900 W
        Motorfilter
        Vaskbart filter
        Udsugningsfilter
        HEPA-filtre > 99,99 %
        Rørkobling
        ActiveLock
        Bærehåndtag
        Front
        Styrkekontrol
        Ja
        Rørtype
        2-delt teleskop af metal
        Hjultype
        Gummi
        Tilbehørsopbevaring
        Rørclips
        Parkeringsposition
        Lodret og vandret
        Støvposer medfølger
        2 stk.
        Teknologi
        AirflowMax
        Ledningslængde
        6 m
        Støvposens type
        s-bag

      • Design

        Bæredygtig emballage
        100 % genbrugsmaterialer

      • Tilbehør

        Standardmundstykke
        TriActive-mundstykke
        Medfølgende tilbehør
        Integreret børste, sprækkemundstykke
        Ekstra mundstykker
        Møbelmundstykke 110 mm

      • Vægt og mål

        Produktets længde
        453 mm
        Produktets bredde
        312 mm
        Produktets højde
        243 mm
        Emballagelængde
        525 mm
        Emballagebredde
        340 mm
        Emballagehøjde
        330 mm
        Emballagens vægt
        7,505 kg
        Produktets vægt
        4,6 kg

      • Kompatibilitet

        Relateret tilbehør 3
        CP0425-udsugningsfilter

      • Tekniske specifikationer

        Spænding
        230 V
        Frekvens
        50-60 Hz

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

      • Holdbarhed

        Brugervejledning
        100 % genbrugspapir

      Badge-D2C

      • *Filtreringsniveauer er testet i henhold til EN60312-1-2023. Partikelstørrelse spænder fra 0,3-10 um.
      • **99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker (IEC62885-2).
      • ***IEC nominel indgangseffekt er den gennemsnitlige effekt, mens enheden kan nå maks. < 900 W.

