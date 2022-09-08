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Udgået

MinicellsBatteri

ZA10BX30/00

Højkvalitets zink-luftteknologi til høreapparater

Giver en langvarig ydeevne til dit høreapparat

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Højkvalitets zink-luftteknologi til høreapparater

  • 1,4 V

  • Zinkluft

Pålidelig ydeevne på lang sigt

Der anvendes fremragende teknologi i produktionen for at sikre pålidelig og langvarig ydeevne.

Zinkluft-teknologi er beregnet til høreapparater

Zinkluft-teknologi til at forsyne dit høreapparat med strøm.

Farver gør det nemmere at genkende batteristørrelser

For at gøre det nemmere at genkende de mest almindelige batteristørrelser bruger vi farvekodning af batteristørrelser i henhold til branchestandarderne.

Tekniske specifikationer

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