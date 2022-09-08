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Udgået
ZA10BX30/00
Højkvalitets zink-luftteknologi til høreapparater
Giver en langvarig ydeevne til dit høreapparat
1,4 V
Zinkluft
Der anvendes fremragende teknologi i produktionen for at sikre pålidelig og langvarig ydeevne.
Zinkluft-teknologi til at forsyne dit høreapparat med strøm.
For at gøre det nemmere at genkende de mest almindelige batteristørrelser bruger vi farvekodning af batteristørrelser i henhold til branchestandarderne.
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