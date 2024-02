Dette er hvad du gør:

Hvis dit produkt er kvalificeret til en udvidet garanti, skal du først have en MyPhilips-konto. Du kan logge ind eller oprette en her. Så kan du registrere dit produkt. Hav produktet tilgængeligt, når du registrerer dig, da du skal oplyse modelnummeret. Bemærk: du skal registrere produktet inden for 3 måneder efter købet for at få den ekstra garanti. For at registrere et produkt skal du bruge:

MyPhilips-konto Model nummer Købsdato (skal være inden for 3 måneder efter købet) Købsbevis (valgfrit)Kampagneoplysninger (hvis muligt)