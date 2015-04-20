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      Professionelt LED-TV

      28HFL5010T/12

      Tilslutning og betjening

      Med dette energieffektive TV til hotelbranchen kan du nyde alle fordelene ved avancerede tilslutningsmuligheder og interaktive hoteloplysningssider, samtidig med at fjerninstallation og -styring sikrer lave samlede omkostninger

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      Tilslutning og betjening

      for en fremtidssikret gæsteoplevelse

      • 28" MediaSuite
      • LED
      • DVB-T2/T/C og IPTV
      SmartInstall for nem fjerninstallation og -vedligeholdelse

      SmartInstall for nem fjerninstallation og -vedligeholdelse

      SmartInstall giver nem installation og vedligeholdelse af dine TV. Med et brugervenligt webværktøj kan du nu konfigurere og installere dine TV på afstand uden at gå ind på værelserne! Det sparer tid og gør, at dine gæster ikke forstyrres. SmartInstall klarer både opdatering af hoteloplysningssider og installation af nye kanaler.

      SmartInfo giver opdaterede, interaktive hoteloplysningssider

      SmartInfo giver opdaterede, interaktive hoteloplysningssider

      SmartInfo gør det muligt for dig at videregive hotel- eller turistoplysninger til dine gæster. Dine gæster har adgang til dette interaktive hotelwebsted, selv når TV'et ikke er tilsluttet til intranet eller internet. Du kan ændre oplysningerne regelmæssigt og nemt for at holde gæsterne opdateret med de seneste nyheder på dit hotel.

      Miracast & DirectShare til at dele film eller musik på dit TV

      Miracast & DirectShare til at dele film eller musik på dit TV

      Vores TV giver dine gæster frihed til at nyde deres indhold på det store TV trådløst og uden besvær. Vores åbne system understøtter både iOS og Android, og vi udvider hele tiden vores kompatibilitet. Vores sikre deling beskytter dine gæster. Billeder, film og musik kan alt sammen deles og nydes på vores TV via Miracast & DirectShare!

      MyChoice-kompatibilitet giver faste indtægter

      MyChoice-kompatibilitet giver faste indtægter

      MyChoice giver en enkel og billig metode til at tilbyde dine gæster kvalitets-TV-kanaler. Samtidig får du en ekstra indtægtskilde, der dækker din oprindelige TV-investering.

      LED-TV til billeder med utrolig kontrast

      Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug og smukke linjer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og levende farver.

      Smart TV-apps med mange dedikerede tjenester til hotelbranchen

      Philips Smart TV-apps består af et stadigt stigende udvalg af programmer, lige fra YouTube til sociale netværks-apps og mange flere. Den dedikerede version er skræddersyet til brug i hotelbranchen og har flere fordele, f.eks. sikrer den, at gæsternes oplysninger slettes efter brug, og du kan undgå, at ulovligt indhold skader din virksomhed.

      AppControl til tilføjelse, sortering og sletning af apps med minimal indsats

      AppControl giver dine gæster de TV-applikationer, de drømmer om. Du kan tilføje, slette og sortere alle apps, som du ønsker det. Endnu bedre: Du kan nu klone disse indstillinger til andre TV uden at skulle konfigurere det andet TV! Du kan tilmed oprette diverse profiler og ændre dem på farten. Vil du give dine suiter video-apps med høj båndbredde og de øvrige værelser apps med lav båndbredde? Intet problem. AppControl sørger for en problemfri oplevelse for dine gæster.

      Integreret IPTV-system for optimal brugerdefineret interaktivitet

      Spar penge, og undgå rod. Med vores nye Smart TV kan du opbygge dit hotelsystem direkte på TV'et. Interaktive kanaler, video-on-demand, interaktive hotelmenuer og oplysninger samt onlinebestillingssystemer er alt sammen muligt uden en ekstern boks tilsluttet til TV'et. Udover levering af indhold via koaksiale TV-kabler, kan du nu også bruge din internetforbindelse til at levere TV-kanaler eller VOD direkte til TV'et. Vores partnernetværk kan sørge for, at du får den brugerdefinerede portal, du ønsker.

      Integreret Wi-Fi til trådløs brug af Smart TV

      Med integreret Wi-Fi i dit Philips Smart TV kan du trådløst få adgang til en verden af indhold.

      Serial Xpress Protocol til interaktive systemer

      TV'et kan sluttes til eksterne dekodere og set-top-bokse fra alle de store interaktive systemudbydere via Serial Xpress Protocol (SXP).

      Visning af ur på skærmen som service for gæsten

      Med vores nye skærmur kan gæsterne nemt få vist det aktuelle klokkeslæt. Med et tryk på en knap vises uret på TV-skærmen og kombinerer forbedret visning med formindsket strømforbrug.

      Lavt strømforbrug

      Philips-TV er designet til at minimere strømforbruget. Dette vil ikke bare mindske indvirkningen på miljøet, men også føre til lavere driftsomkostninger.

      Tekniske specifikationer

      • Billede/display

        Billedformat
        16:9
        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        28  tommer
        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        70  cm
        Display
        LED HD-TV
        Panelopløsning
        1366 × 768p
        Lysstyrke
        310  cd/m²
        Billedforbedring
        • 200 Hz Perfect Motion Rate
        • Pixel Plus HD
        Betragtningsvinkel
        178° (V)/178° (L)

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Digital TV
        DVB-T/T2/C
        Videoafspilning
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Analogt TV
        PAL
        IP-afspilning
        • Multicast
        • Unicast

      • Funktioner

        Brugervenlig
        • Billedtype
        • Lydtype
        Digitale tjenester
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • Tekst-TV
        • HbbTV
        Lokal styring
        Tænd/sluk-kontakt (i siden)

      • Hotelfunktioner

        Hotel-tilstand
        • Låsning af lokal styring
        • Menulås
        • Installationsmenulås
        • Begrænsning af lydstyrke
        Fængselstilstand
        • Høj sikkerhedstilstand
        • TXT/MHEG/USB/EPG/låsning af undertekster
        Timer
        • Sleep-timer
        • Vækkealarm
        • Vækning via kanal
        • Vækningslyde
        Tænd-styring
        • Kanal
        • Funktion
        • Billedformat
        • Lydstyrke
        Tyverisikret
        • Batterityverisikring
        • Kensington lås
        Styrkekontrol
        • Tænd automatisk
        • Grøn/hurtig start
        • WoLAN
        Apps
        • AppControl
        • Cloud-baserede apps
        Dit varemærke
        • SmartInfo
        • Velkomstlogo
        • Velkomstmeddelelse
        • SmartTV med brugerdefineret baggrund
        • Betjeningspanel, der kan brugertilpasses (HTML)
        • IPTV-system
        Ur
        • Ur i standbytilstand
        • Fjernbetjeningsknap, der giver lys i mørket
        • Ur på skærmen
        • Eksternt ur, ekstraudstyr
        SmartInfo
        • HTML5-browser
        • Interaktive skabeloner
        • Billeddiasshow
        Kloning og firmwareopdatering
        Instant Initial Cloning
        CMND&Control
        • Offline kanalredigeringsprogram
        • Offline indstillingsredigeringsprogram
        • TV-status i realtid (IP)
        • Fjernbetjening via IP/RF
        • CMND&Create
        • TV-gruppeadministration
        Kontrol
        • Bloker automatisk kanalopdatering
        • Serial Xpress-protokol
        • JSON API til JAPIT-betjening af TV'et
        Interaktiv DRM
        • VSecure
        • PlayReady Smooth Streaming
        Indtægtsgenerering
        • AppRevenue
        • MyChoice
        Fjernbetjening
        • Forberedt til kabelbindere
        • Registrering af lavt batteriniveau
        • Lås til fjernbetjeningens batteridæksel
        Kanaler
        Kombineret liste

      • Healthcare-funktioner

        Kontrol
        • Multifjernbetjening
        • Fjernbetjening, der kan anvendes i sundhedsvæsenet
        • Kompatibel med kaldesystem for sygeplejersker
        Komfort
        • Hovedtelefonudgang
        • Selvstændig hovedhøjttaler lydløs
        Sikkerhed
        • Dobbeltisolering, klasse II
        • Brandhæmmende

      • Multimedie

        Understøttet videoafspilning
        • Formater: H.264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • Containere: AVI, MKV
        • 3 GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Understøttede musikformater
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 op til v9.2)
        Understøttede undertekstformater
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Understøttede billedformater
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Understøttet videoopløsning på USB
        Op til 1920 x 1080p ved 60 Hz
        Multimedietilslutning
        • USB
        • LAN

      • Audio (Lyd)

        Lydudgangseffekt
        10 (2 x 5)  W
        Højttalerudgang til badeværelse
        1,5 W mono, 8 ohm
        Højttalere
        • 2,0
        • Nedadrettede
        Lydfunktioner
        • AVL
        • Incredible Surround
        • Dynamisk basgengivelse
        • Dolby MS10

      • Strøm

        Lysnet
        AC 220-240 V; 50-60 Hz
        Omgivende temperatur
        0°C til 40°C
        Standby-strømforbrug
        <0,3 W
        Klasse for energimærke
        A+
        EU-energimærke - strøm
        19  W
        Strømbesparende funktioner
        Eco-tilstand
        Årligt energiforbrug
        28  kW-timer

      • Tilbehør

        Inklusive
        • Fjernbetjening 22AV1409A/12
        • Bordstander
        • 2 x AAA-batterier
        • Garantibevis
        • Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed
        • Netledning
        Ekstra tilbehør
        • Eksternt ur 22AV1120C/00
        • Fjernbetjening 22AV1109H/12 til sundhedsvæsenet
        • Opsæt RC 22AV9573A

      • Trådløs forbindelse

        Trådløst LAN
        802.11 b/g/n
        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Tilslutningsmuligheder i siden

        Almindeligt brugergrænsefladestik
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Hovedtelefonudgang
        Mini-jackstik
        USB1
        USB 2.0

      • Tilslutningsmuligheder bagpå

        SCART
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Højttalerudgang til badeværelse
        Mini-jackstik
        Komponent
        YPbPr + V/H phono
        AV-indgang
        CVBS deles med YPbPr
        DVI-lydindgang
        Mini-jackstik
        Ekstern strømforsyning
        • 12V/15W
        • Mini-jackstik
        Ekstern styring
        RJ-48
        Antenne
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Digital lydudgang
        Optisk
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        VGA indgang
        15-benet D-sub

      • Tilslutningsmuligheder

        RJ48
        • IR-indgang/udgang
        • Serial Xpress™-grænseflade
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Afspilning med ét tryk
        • System-standby
        • Fjernbetjeningsgennemgang
        • System-lydkontrol
        LAN
        Vækning via LAN
        HDMI
        • ARC (alle porte)
        • DVI (alle porte)
        SCART
        Tænd SCART

      • Design

        Farve
        Sort

      • Mål

        Bredde
        635  mm
        Højde
        393  mm
        Dybde
        62/74  mm
        Produktvægt
        4,5  kg
        Bredde (med stand)
        635  mm
        Højde (med stand)
        438  mm
        Dybde (med stand)
        190  mm
        Produktvægt (+ stand)
        5.1  kg
        Kan monteres på en væg
        • 100 x 100 mm
        • M4

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • Batterier til fjernbetjening
      • Fjernbetjening
      • Garantibevis
      • Netledning
      • Bordstand
      Badge-D2C

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      • Tilgængelige funktioner afhænger af implementeringen, der er valgt af integrator.
      • Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087, udg. 2. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan fjernsynet bruges.
      • Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.

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