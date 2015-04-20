AppControl til tilføjelse, sortering og sletning af apps med minimal indsats

AppControl giver dine gæster de TV-applikationer, de drømmer om. Du kan tilføje, slette og sortere alle apps, som du ønsker det. Endnu bedre: Du kan nu klone disse indstillinger til andre TV uden at skulle konfigurere det andet TV! Du kan tilmed oprette diverse profiler og ændre dem på farten. Vil du give dine suiter video-apps med høj båndbredde og de øvrige værelser apps med lav båndbredde? Intet problem. AppControl sørger for en problemfri oplevelse for dine gæster.