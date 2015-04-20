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- Netledning
- Bordstand
28HFL5010T/12
Tilslutning og betjening
Med dette energieffektive TV til hotelbranchen kan du nyde alle fordelene ved avancerede tilslutningsmuligheder og interaktive hoteloplysningssider, samtidig med at fjerninstallation og -styring sikrer lave samlede omkostningerSe alle fordelene
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Professionelt LED-TV
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SmartInstall giver nem installation og vedligeholdelse af dine TV. Med et brugervenligt webværktøj kan du nu konfigurere og installere dine TV på afstand uden at gå ind på værelserne! Det sparer tid og gør, at dine gæster ikke forstyrres. SmartInstall klarer både opdatering af hoteloplysningssider og installation af nye kanaler.
SmartInfo gør det muligt for dig at videregive hotel- eller turistoplysninger til dine gæster. Dine gæster har adgang til dette interaktive hotelwebsted, selv når TV'et ikke er tilsluttet til intranet eller internet. Du kan ændre oplysningerne regelmæssigt og nemt for at holde gæsterne opdateret med de seneste nyheder på dit hotel.
Vores TV giver dine gæster frihed til at nyde deres indhold på det store TV trådløst og uden besvær. Vores åbne system understøtter både iOS og Android, og vi udvider hele tiden vores kompatibilitet. Vores sikre deling beskytter dine gæster. Billeder, film og musik kan alt sammen deles og nydes på vores TV via Miracast & DirectShare!
MyChoice giver en enkel og billig metode til at tilbyde dine gæster kvalitets-TV-kanaler. Samtidig får du en ekstra indtægtskilde, der dækker din oprindelige TV-investering.
Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug og smukke linjer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og levende farver.
Philips Smart TV-apps består af et stadigt stigende udvalg af programmer, lige fra YouTube til sociale netværks-apps og mange flere. Den dedikerede version er skræddersyet til brug i hotelbranchen og har flere fordele, f.eks. sikrer den, at gæsternes oplysninger slettes efter brug, og du kan undgå, at ulovligt indhold skader din virksomhed.
AppControl giver dine gæster de TV-applikationer, de drømmer om. Du kan tilføje, slette og sortere alle apps, som du ønsker det. Endnu bedre: Du kan nu klone disse indstillinger til andre TV uden at skulle konfigurere det andet TV! Du kan tilmed oprette diverse profiler og ændre dem på farten. Vil du give dine suiter video-apps med høj båndbredde og de øvrige værelser apps med lav båndbredde? Intet problem. AppControl sørger for en problemfri oplevelse for dine gæster.
Spar penge, og undgå rod. Med vores nye Smart TV kan du opbygge dit hotelsystem direkte på TV'et. Interaktive kanaler, video-on-demand, interaktive hotelmenuer og oplysninger samt onlinebestillingssystemer er alt sammen muligt uden en ekstern boks tilsluttet til TV'et. Udover levering af indhold via koaksiale TV-kabler, kan du nu også bruge din internetforbindelse til at levere TV-kanaler eller VOD direkte til TV'et. Vores partnernetværk kan sørge for, at du får den brugerdefinerede portal, du ønsker.
Med integreret Wi-Fi i dit Philips Smart TV kan du trådløst få adgang til en verden af indhold.
TV'et kan sluttes til eksterne dekodere og set-top-bokse fra alle de store interaktive systemudbydere via Serial Xpress Protocol (SXP).
Med vores nye skærmur kan gæsterne nemt få vist det aktuelle klokkeslæt. Med et tryk på en knap vises uret på TV-skærmen og kombinerer forbedret visning med formindsket strømforbrug.
Philips-TV er designet til at minimere strømforbruget. Dette vil ikke bare mindske indvirkningen på miljøet, men også føre til lavere driftsomkostninger.
Billede/display
Tuner/modtagelse/transmission
Funktioner
Hotelfunktioner
Healthcare-funktioner
Multimedie
Audio (Lyd)
Strøm
Tilbehør
Trådløs forbindelse
Tilslutningsmuligheder i siden
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Tilslutningsmuligheder
Design
Mål
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