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    • Offentlig visning i høj opløsning Offentlig visning i høj opløsning Offentlig visning i høj opløsning

      plasmaskærm

      BDH4251V/00

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Offentlig visning i høj opløsning

      Avanceret, økonomisk plasmaskærm konstrueret specielt til indendørs informationsvisning. Den effektive scaler, avancerede digitale videobehandling og seneste plasma-teknologi sikrer en optimal visning af dine meddelelser.

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      Offentlig visning i høj opløsning

      42" XGA-plasmaskærm

      • 42"
      • XGA
      HDMI-indgang til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

      HDMI-indgang til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

      HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal, reduceret flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-enheder, men omfatter digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse.

      Høj lysstyrke (1500 cd/m²) og kontrast (15000:1)

      Høje lysstyrke- og kontrastværdier er meget nyttige i offentlige omgivelser, hvor lysforholdene varierer og ofte ikke kan kontrolleres.

      Bevægelsestilpassende de-interlacing til knivskarpe billeder.

      Denne smarte de-interlacing-algoritme kan registrere videomaterialets type (f.eks. still-billede, levende video eller film) og automatisk optimere de-interlacing-processen med Spatial, Temporal eller Film-teknik. Resultatet bliver knivskarpe og stabile billeder hver eneste gang.

      Skærmen kan fjernstyres over netværket

      Netværksstyring gør det muligt at fjernstyre og justere skærme gennem RS-232-protokollen.

      VGA-gennemsløjfning til tilslutning af andre skærme

      Hvis der er mere end én skærm, som skal anvende det samme indgangssignal, er VGA-gennemsløjfning en omkostningsbesparende løsning, hvor VGA-indgangssignalet forstærkes og sendes til en VGA-udgangsbøsning, som kan forbindes til den næste skærm

      Skjulte knapper, der kan låses

      De lokale kontrolknapper på skærmen er placeret på en måde, så det ikke er muligt at få direkte adgang til dem. Sensoren på fjernbetjeningen og kontrolknapperne kan deaktiveres via RS232 for at undgå uautoriseret kontrol over skærmen, når den er placeret et offentligt sted.

      Avancerede anti-indbrændingsfunktioner for at undgå ekkobilleder

      Vi har indført en beskyttende funktion ved navn "pixel-skift". Når beskyttelsesmekanismen er aktiveret, ændrer skærmbilledet automatisk sine pixelpositioner for at undgå ekkobilleder. Desuden har vi indført en funktion til gendannelse efter indbrænding. Afhængigt af modellen fjernes ekkobilleder ved, at der lægges et helt hvidt signal på hele panelet i en afgrænset periode, eller ved at billedet spejlvendes for at opnå samme resultat.

      Lang forventet levetid for panel (mere end 60.000 timer)

      Til programmer til offentlig visning er 24/7-drift ofte nødvendig. Selv efter 60.000 timers brug vil lysstyrkeniveauet på displayet stadig være på mindst 50 % af det oprindelige niveau.

      Overholder RoHS-standarder til gavn for miljøet

      Philips' skærmprodukter er udviklet og produceret i overensstemmelse med de skrappe standarder i RoHS (Restriction of Hazardous Substances), der definerer grænserne for bly og andre giftige stoffer, der kan skade miljøet.

      Tekniske specifikationer

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        107  cm
        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        42  tommer
        Billedformat
        16:9
        Panelopløsning
        1024 x 768
        Lysstyrke
        1,500  cd/m²
        Skærmfarver
        1,07 mia. farver
        Kontrastforhold (typisk)
        15000:1
        Betragtningsvinkel (vandret)
        >160  °
        Betragtningsvinkel (lodret)
        >160  °
        Billedforbedring
        • 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down
        • 3D-kamfilter
        • Bevægelsesudlignet deinterlacing
        • 3D MA deinterlacing
        • Picture by Picture
        • Billede i billede
        • Progressiv scanning
        • Automatisk hudfarvekorrektion
        • Farveforbedring
        • Støjreduktion
        Lodret scanning-frekvens
        50 - 85 Hz
        Skærmtype
        XGA plasmapanel

      • Tilslutningsmuligheder

        Lydudgang
        • Lyd (L/R) x1
        • Ekstern højttalertilslutning
        PC
        • RS-232 D-Sub 9
        • VGA-indgang D-Sub 15HD
        • VGA-udgang D-Sub 15HD
        AV-indgang
        • Komponent (YPbPr) x 1
        • Lyd (L/R) til YPbPr x1
        • Composite (CVBS) × 1
        • Lyd (L/R) x1
        • S-Video x 1
        • SCART 2x
        • HDMI x 1
        AV-udgang
        • Composite (CVBS) × 1
        • Lyd (L/R) x1
        Andre tilslutninger
        S/PDIF-udgang (koaksial)
        Lydindgang for PC
        Lyd L/R (RCA 2 x)

      • Komfort

        Placering
        • Portræt
        • Landskab
        Pauseskærm
        Pixel-skift, spejlvendt billede, lav lysstyrke
        Brugervenlighed
        Visning på skærmen
        Myndighedsgodkendelser
        • CE-mærke
        • RoHS
        Kontrollerbart netværk
        RS232
        Skærmformat-justeringer
        • 4:3
        • Undertekst-zoom
        • Superwide
        • Widescreen
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Lyd

        Udgangseffekt (RMS)
        2 x 10 W
        Lydsystem
        • Mono
        • Stereo

      • Strøm

        Strømforsyning
        100-240 VAC, 50/60 Hz
        Forbrug (tændt)
        320 W (typisk)
        Standby-strømforbrug
        <1 W

      • Understøttet skærmopløsning

        Computer-formater
        • 640 × 480, 60, 72, 75 Hz
        • 800 × 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 720 x 400 pixel ved 70 Hz
        Videoformater
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz

      • Mål

        Levetid til 50 % lysstyrke
        60000  time(r)
        Dybde (emballage)
        330  mm
        Højde (emballage)
        790  mm
        Bredde (emballage)
        1260  mm
        Højde (med stand)
        716  mm
        Højde (med holder) (tommer)
        28.19  tommer
        Bredde
        1039  mm
        Produktvægt
        30,4  kg
        Dybde (med stand)
        280  mm
        Højde
        628  mm
        Dybde
        88  mm
        Dybde (med holder) (tommer)
        11.02  tommer
        Bredde (tommer)
        49,9  tommer
        Højde (tommer)
        24.72  tommer
        Dybde (tommer)
        3,46  tommer
        Boksdybde (tommer)
        13.0  tommer
        Bokshøjde (tommer)
        31.1  tommer
        Boksbredde (tommer)
        49.6  tommer
        Vægt (lb)
        67,02  lb
        Vægt inkl. emballage
        37,85  kg
        Vægt inkl. indpakning (lb)
        83,44

      • Tekniske specifikationer

        Temperaturområde (drift)
        0 - 40  °C
        Interval for relativ luftfugtighed
        20 % - 80 %

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Videoafspilning
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • Bordstand
        • VGA-kabel
        • Fjernbetjening
        • Netledning
        • Batterier til fjernbetjening
        • Brugervejledning på CD-ROM
        Ekstra tilbehør
        • Højttalere BAH4251S1
        • Loftsmontering BM04111&BM01111
        • Fast vægbeslag BM02111
        • Justérbart vægbeslag BM04111&BM02212

      • Diverse

        Facet
        Metallic Antracite

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • Netledning
      • Batterier til fjernbetjening
      • Fjernbetjening
      • Bordstander
      • Brugervejledning på CD-ROM
      • VGA-kabel
      Badge-D2C

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