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- Netledning
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- Bordstander
- Brugervejledning på CD-ROM
- VGA-kabel
BDH4251V/00
Offentlig visning i høj opløsning
Avanceret, økonomisk plasmaskærm konstrueret specielt til indendørs informationsvisning. Den effektive scaler, avancerede digitale videobehandling og seneste plasma-teknologi sikrer en optimal visning af dine meddelelser.Se alle fordelene
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plasmaskærm
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HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal, reduceret flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-enheder, men omfatter digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse.
Høje lysstyrke- og kontrastværdier er meget nyttige i offentlige omgivelser, hvor lysforholdene varierer og ofte ikke kan kontrolleres.
Denne smarte de-interlacing-algoritme kan registrere videomaterialets type (f.eks. still-billede, levende video eller film) og automatisk optimere de-interlacing-processen med Spatial, Temporal eller Film-teknik. Resultatet bliver knivskarpe og stabile billeder hver eneste gang.
Netværksstyring gør det muligt at fjernstyre og justere skærme gennem RS-232-protokollen.
Hvis der er mere end én skærm, som skal anvende det samme indgangssignal, er VGA-gennemsløjfning en omkostningsbesparende løsning, hvor VGA-indgangssignalet forstærkes og sendes til en VGA-udgangsbøsning, som kan forbindes til den næste skærm
De lokale kontrolknapper på skærmen er placeret på en måde, så det ikke er muligt at få direkte adgang til dem. Sensoren på fjernbetjeningen og kontrolknapperne kan deaktiveres via RS232 for at undgå uautoriseret kontrol over skærmen, når den er placeret et offentligt sted.
Vi har indført en beskyttende funktion ved navn "pixel-skift". Når beskyttelsesmekanismen er aktiveret, ændrer skærmbilledet automatisk sine pixelpositioner for at undgå ekkobilleder. Desuden har vi indført en funktion til gendannelse efter indbrænding. Afhængigt af modellen fjernes ekkobilleder ved, at der lægges et helt hvidt signal på hele panelet i en afgrænset periode, eller ved at billedet spejlvendes for at opnå samme resultat.
Til programmer til offentlig visning er 24/7-drift ofte nødvendig. Selv efter 60.000 timers brug vil lysstyrkeniveauet på displayet stadig være på mindst 50 % af det oprindelige niveau.
Philips' skærmprodukter er udviklet og produceret i overensstemmelse med de skrappe standarder i RoHS (Restriction of Hazardous Substances), der definerer grænserne for bly og andre giftige stoffer, der kan skade miljøet.
Billede/display
Tilslutningsmuligheder
Komfort
Lyd
Strøm
Understøttet skærmopløsning
Mål
Tekniske specifikationer
Tuner/modtagelse/transmission
Tilbehør
Diverse
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