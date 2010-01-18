Andre elementer i boksen
- Fjernbetjening
- Batterier til fjernbetjening
- Netledning
- VGA-kabel
- Brugervejledning på CD-ROM
- Lynhåndbog
- Bordstand
- Ekstra tilbehør: Fast vægbeslag
- Ekstra tilbehør: Justérbart vægbeslag
- Ekstra tilbehør: Loftsmontering
BDL3215E/00
Den bedste og mest alsidige skærm til offentlig visning
Begræns dine omkostninger med denne 81 cm (32") LCD-skærm, der kan styres fra netværk. Uanset om den bliver anvendt i et netværk eller som en enkelt offentlig skærm, tilbyder denne model en række forskellige funktioner, som imødekommer de mest krævende programmer til offentlig visning og visning i virksomheder.Se alle fordelene
Desværre er denne vare ikke længere tilgængelig
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
LCD-skærm
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HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal, reduceret flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-enheder, men omfatter digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse.
Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.
Forretningen sover aldrig, så vores skærme til offentlig visning er designet til brug 24/7. Takket være suveræne komponenter, der sikrer et højere kvalitetsniveau, kan du trygt regne med pålidelighed døgnet rundt fra dette udvalg af modeller.
XGA-opløsningens LCD-panel kan vise 1366 x 768 pixels; WXGA gør det muligt for skærme at køre uden interlacing. Det sikrer en bedre visning med nøjagtige farver.
Den interne zoom-funktion gør det nemt at opbygge en videovæg-matrix uden at anvende kostbart eksternt udstyr. Kan klare en videovæg på 25 skærme ved at opdele dem i 5 skærme både vandret og lodret.
Statiske billeder, der vises på skærmen i længere perioder, kan efterlade et "ekkobillede" eller en billedfrysningseffekt på LCD-skærme. Selvom billedfrysning på LCD-skærme ikke er permanent, vil du helst undgå, at det sker, især på steder, hvor indholdet vises døgnet rundt.
Philips' skærmprodukter er udviklet og produceret i overensstemmelse med de skrappe standarder i RoHS (Restriction of Hazardous Substances), der definerer grænserne for bly og andre giftige stoffer, der kan skade miljøet.
Fjernbetjening gør det muligt for brugeren at styre og justere displayene på afstand via RS232-protokollen. Ved hjælp af CEC-kommandoer har du fuld kontrol over alle displays i dit skiltningsnetværk når som helst.
Denne skærm kan også monteres/opstilles sikkert og forsvarligt i stående position.
Tilslut flere skærme for at skabe en videovæg med op til 150 skærme via en VGA-tilslutning for at styrke den visuelle oplevelse. Uden ekstra hardware er de lige så nemme at installere, som de er gode til at fange dit publikum.
Billede/display
Tilslutningsmuligheder
Komfort
Lyd
Strøm
Understøttet skærmopløsning
Mål
Driftsforhold
Tilbehør
Diverse
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