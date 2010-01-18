Den bedste og mest alsidige skærm til offentlig visning

Begræns dine omkostninger med denne 81 cm (32") LCD-skærm, der kan styres fra netværk. Uanset om den bliver anvendt i et netværk eller som en enkelt offentlig skærm, tilbyder denne model en række forskellige funktioner, som imødekommer de mest krævende programmer til offentlig visning og visning i virksomheder.