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    • Den bedste og mest alsidige skærm til offentlig visning Den bedste og mest alsidige skærm til offentlig visning Den bedste og mest alsidige skærm til offentlig visning

      LCD-skærm

      BDL3215E/00

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Den bedste og mest alsidige skærm til offentlig visning

      Begræns dine omkostninger med denne 81 cm (32") LCD-skærm, der kan styres fra netværk. Uanset om den bliver anvendt i et netværk eller som en enkelt offentlig skærm, tilbyder denne model en række forskellige funktioner, som imødekommer de mest krævende programmer til offentlig visning og visning i virksomheder.

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      Den bedste og mest alsidige skærm til offentlig visning

      til indendørs brug

      • 81 cm (32")
      • multimedie
      • HD Ready
      HDMI-indgang til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

      HDMI-indgang til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

      HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal, reduceret flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-enheder, men omfatter digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse.

      SmartPower til energibesparelse

      SmartPower til energibesparelse

      Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

      Designet til brug døgnet rundt

      Designet til brug døgnet rundt

      Forretningen sover aldrig, så vores skærme til offentlig visning er designet til brug 24/7. Takket være suveræne komponenter, der sikrer et højere kvalitetsniveau, kan du trygt regne med pålidelighed døgnet rundt fra dette udvalg af modeller.

      WXGA Wide-format med 1366 x 768 pixel opløsning giver et skarpere billede

      XGA-opløsningens LCD-panel kan vise 1366 x 768 pixels; WXGA gør det muligt for skærme at køre uden interlacing. Det sikrer en bedre visning med nøjagtige farver.

      Forbedret zoom-funktion understøtter anvendelse af matrix side om side

      Den interne zoom-funktion gør det nemt at opbygge en videovæg-matrix uden at anvende kostbart eksternt udstyr. Kan klare en videovæg på 25 skærme ved at opdele dem i 5 skærme både vandret og lodret.

      Avanceret antibilledfrysningsfunktion

      Statiske billeder, der vises på skærmen i længere perioder, kan efterlade et "ekkobillede" eller en billedfrysningseffekt på LCD-skærme. Selvom billedfrysning på LCD-skærme ikke er permanent, vil du helst undgå, at det sker, især på steder, hvor indholdet vises døgnet rundt.

      Overholder RoHS-standarder til gavn for miljøet

      Philips' skærmprodukter er udviklet og produceret i overensstemmelse med de skrappe standarder i RoHS (Restriction of Hazardous Substances), der definerer grænserne for bly og andre giftige stoffer, der kan skade miljøet.

      Fjernbetjening og konfiguration via RS232

      Fjernbetjening gør det muligt for brugeren at styre og justere displayene på afstand via RS232-protokollen. Ved hjælp af CEC-kommandoer har du fuld kontrol over alle displays i dit skiltningsnetværk når som helst.

      Betjening ved stående tilstand

      Denne skærm kan også monteres/opstilles sikkert og forsvarligt i stående position.

      VGA-gennemsløjfning

      Tilslut flere skærme for at skabe en videovæg med op til 150 skærme via en VGA-tilslutning for at styrke den visuelle oplevelse. Uden ekstra hardware er de lige så nemme at installere, som de er gode til at fange dit publikum.

      Tekniske specifikationer

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        81  cm
        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        32  tommer
        Billedformat
        16:9
        Panelopløsning
        1366 × 768p
        Pixel-størrelse
        0,511 x 0,511
        Optimal opløsning
        1360 x 768 ved 60 Hz
        Lysstyrke
        450  cd/m²
        Skærmfarver
        16,7 millioner farver
        Kontrastforhold (typisk)
        3.000:1
        Svartid (typisk)
        8  ms
        Betragtningsvinkel (vandret)
        178  °
        Betragtningsvinkel (lodret)
        178  °
        Billedforbedring
        • 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down
        • 3D-kamfilter
        • Bevægelsesudlignet deinterlacing
        • Progressiv scanning
        • 3D MA deinterlacing
        • Dynamisk kontrastforbedring

      • Tilslutningsmuligheder

        PC
        • VGA-indgang D-Sub 15HD
        • VGA-udgang D-Sub 15HD
        • DVI-D x 1
        • RS-232 D-Sub 9
        • RS232 D-sub9-udgang
        • 3,5 mm PC lydindgang x1
        AV-indgang
        • HDMI x 1
        • Komponent (BNC) x 1
        • Composite (RCA) × 1
        • Composite (BNC) × 1
        • S-Video x 1
        • Lyd (L/R) x2
        AV-udgang
        • Composite (BNC) × 1
        • Lyd (L/R) x1

      • Komfort

        Placering
        • Portræt
        • Landskab
        Billede i billede
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Matrix side om side
        5 x 5
        Pauseskærm
        Pixel-skift, lav lysstyrke
        Tastaturbetjening
        • Skjult
        • Låsbar
        Signal fra fjernbetjening
        Låsbar
        Signalgennemsløjfning
        • RS232
        • VGA
        Nem installation
        Bærehåndtag
        Energibesparende funktioner
        Smart Power
        Billedgengivelse
        Avanceret farvestyring
        Kontrollerbart netværk
        RS232

      • Lyd

        Indbyggede højttalere
        2 x 7 W (8 ohm)

      • Strøm

        Lysnet
        90 - 264 VAC, 50/60 Hz
        Forbrug (tændt)
        Typ. 67 W
        Standby-strømforbrug
        <1 W

      • Understøttet skærmopløsning

        Computer-formater
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Videoformater
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Mål

        Rammetykkelse
        4,6 cm/1,81"
        Højde (med stand)
        531  mm
        Højde (med holder) (tommer)
        20.9  tommer
        Bredde
        792  mm
        Produktvægt
        11,95  kg
        Dybde (med stand)
        205  mm
        Højde
        487  mm
        Dybde
        115 dB  mm
        Dybde (med holder) (tommer)
        8.1  tommer
        Bredde (tommer)
        31,2  tommer
        Højde (tommer)
        19.2  tommer
        Vægbeslag
        200 x 200 mm, 400 x 200 mm
        Dybde (tommer)
        4,5  tommer
        Vægt (lb)
        26,35  lb

      • Driftsforhold

        Temperaturinterval (drift)
        0 - 40  °C
        MTBF
        50.000  time(r)
        Relativ fugtighed
        5 - 90  %

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • Fjernbetjening
        • Batterier til fjernbetjening
        • Netledning
        • VGA-kabel
        • Brugervejledning på CD-ROM
        • Lynhåndbog
        • Bordstand
        Ekstra tilbehør
        • Fast vægbeslag
        • Justérbart vægbeslag
        • Loftsmontering

      • Diverse

        Facet
        Metallic Anthracite
        Sprog for visning på skærm
        • Engelsk
        • Fransk
        • Tysk
        • Italiensk
        • Polsk
        • Tyrkisk
        • Russisk
        • Forenklet kinesisk
        Garanti
        Europa/Nordamerika: 3 år
        Myndighedsgodkendelser
        • CE
        • FCC, Klasse B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • Fjernbetjening
      • Batterier til fjernbetjening
      • Netledning
      • VGA-kabel
      • Brugervejledning på CD-ROM
      • Lynhåndbog
      • Bordstand
      • Ekstra tilbehør: Fast vægbeslag
      • Ekstra tilbehør: Justérbart vægbeslag
      • Ekstra tilbehør: Loftsmontering
      Badge-D2C

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