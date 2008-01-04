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    • Innovativ offentlig skærm til indendørs anvendelse Innovativ offentlig skærm til indendørs anvendelse Innovativ offentlig skærm til indendørs anvendelse

      LCD-skærm

      BDL4231CS/00

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Innovativ offentlig skærm til indendørs anvendelse

      Begræns dine omkostninger med denne 107 cm (42") LCD-skærm, der kan styres fra netværk. Uanset om den bliver anvendt i et netværk eller som en enkelt offentlig skærm, tilbyder denne model en række forskellige funktioner, som imødekommer de mest krævende programmer til offentlig visning og visning i virksomheder.

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      LCD-skærm
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      Innovativ offentlig skærm til indendørs anvendelse

      med SmartCard-stik

      • 107 cm (42")
      • multimedie
      • HD Ready
      HDMI-indgang til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

      HDMI-indgang til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

      HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal, reduceret flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-enheder, men omfatter digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse.

      SmartPower til energibesparelse

      SmartPower til energibesparelse

      Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

      WXGA Wide-format med 1366 x 768 pixel opløsning giver et skarpere billede

      XGA-opløsningens LCD-panel kan vise 1366 x 768 pixels; WXGA gør det muligt for skærme at køre uden interlacing. Det sikrer en bedre visning med nøjagtige farver.

      Indstil forskellige startindstillinger med Smart Control

      I et netværk skal man kunne styre, hvordan alle skærmene reagerer, når der tændes for dem, eller når de kører igen efter en strømafbrydelse. Smart-knap giver fleksibilitet med RS232-kommandoer til 4 forskellige startindstillinger: Strømforsyning, kildeindgang, niveau for lydstyrke og billedformat. For alle 4 indstillinger kan du vælge, at displayet skal huske seneste status eller faste indstillinger, når strømmen tilsluttes igen.

      Skjulte knapper, der kan låses

      De lokale kontrolknapper på skærmen er placeret på en måde, så det ikke er muligt at få direkte adgang til dem. Sensoren på fjernbetjeningen og kontrolknapperne kan deaktiveres via RS232 for at undgå uautoriseret kontrol over skærmen, når den er placeret et offentligt sted.

      Integreret SmartCard Xpress-stik til udvidelse

      SmartCard Xpress er et udvidelsesstik, der giver skærmen flere funktioner. Kort, der er udviklet af Philips og/eller tredjepart, er designet til at strømline tilslutningsmuligheder til skærmen via stikket og eliminerer behovet for eksterne enheder.

      Fjernbetjening og konfiguration via RS232

      Fjernbetjening gør det muligt for brugeren at styre og justere displayene på afstand via RS232-protokollen. Ved hjælp af CEC-kommandoer har du fuld kontrol over alle displays i dit skiltningsnetværk når som helst.

      Trådløs Smartloader™ til hurtig kopiering

      Gør det muligt at kopiere alle menuindstillingerne fra en skærm til flere andre. Funktionen er med til at sikre, at der er ensartethed mellem skærmene og reducerer installationstiden betydeligt. Fuldt trådløs betjening.

      Overholder RoHS-standarder til gavn for miljøet

      Philips' skærmprodukter er udviklet og produceret i overensstemmelse med de skrappe standarder i RoHS (Restriction of Hazardous Substances), der definerer grænserne for bly og andre giftige stoffer, der kan skade miljøet.

      Tekniske specifikationer

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        107  cm
        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        42  tommer
        Billedformat
        16:9
        LCD-panel
        • 1366 x 768 pixel
        • Anti-refleks polarisator
        Optimal opløsning
        1360 x 768 ved 60 Hz
        Lysstyrke
        500  cd/m²
        Skærmfarver
        16,7 millioner farver
        Dynamisk skærmkontrast
        3.000:1
        Svartid (typisk)
        5  ms
        Betragtningsvinkel (vandret)
        178  °
        Betragtningsvinkel (lodret)
        178  °
        Billedforbedring
        • 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down
        • 3D-kamfilter
        • 3D MA deinterlacing
        • Progressiv scanning
        • Dynamisk kontrastforbedring
        Lodret scanning-frekvens
        56 - 75 Hz
        Skærmtype
        LCD WXGA Active Matrix TFT

      • Tilslutningsmuligheder

        PC
        • 3,5 mm PC lydindgang x1
        • RS-232 D-Sub 9
        • VGA-indgang D-Sub 15HD
        AV-indgang
        • HDMI x 2
        • Komponent (YPbPr) 2x
        • Lyd (L/R) til YPbPr 2x
        • Composite (CVBS) × 1
        • Lyd (L/R) x1
        • S-Video x 1
        Andre tilslutninger
        S/PDIF-udgang (koaksial)
        Tilslutningsmuligheder
        • SmartCard-udvidelsesstik
        • Ekstern højttalertilslutning

      • Komfort

        Billede i billede
        CVBS PIP på VGA-hoved
        Myndighedsgodkendelser
        • CE-mærke
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • GOST
        • SEMKO
        Kontrollerbart netværk
        RS232
        VESA-beslag
        400 x 200 mm
        Skærmformat-justeringer
        • 4:3
        • Widescreen
        • Undertekst-zoom
        • Superwide
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Lyd

        Indbyggede højttalere
        2
        Udgangseffekt (RMS)
        2 x 10 W
        Lydforbedring
        Smart Sound
        Lydsystem
        • Stereo
        • Mono

      • Strøm

        Lysnet
        90 - 264 VAC, 50/60 Hz
        Forbrug (tændt)
        186 W (Typisk)
        Standby-strømforbrug
        < 3,5 W

      • Understøttet skærmopløsning

        Computer-formater
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 × 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        Videoformater
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 60 Hz

      • Mål

        Dybde (emballage)
        34.1  mm
        Højde (emballage)
        74.8  mm
        Bredde (emballage)
        117  mm
        Højde (med stand)
        663  mm
        Højde (med holder) (tommer)
        26.1  tommer
        Bredde
        1022  mm
        Produktvægt
        21,0  kg
        Dybde (med stand)
        250  mm
        Højde
        615  mm
        Dybde
        129  mm
        Dybde (med holder) (tommer)
        9.8  tommer
        Bredde (tommer)
        40,2  tommer
        Højde (tommer)
        24.2  tommer
        Dybde (tommer)
        5,1  tommer
        Boksdybde (tommer)
        13.4  tommer
        Bokshøjde (tommer)
        29.4  tommer
        Boksbredde (tommer)
        46.1  tommer
        Vægt (lb)
        46,30  lb
        Vægt inkl. emballage
        21,8  kg
        Vægt inkl. indpakning (lb)
        48,06
        MTBF
        100 k (ekskl. CCFL 50 k) timer

      • Tekniske specifikationer

        Temperaturområde (drift)
        0 - 40  °C
        Interval for relativ luftfugtighed
        5 - 90 %

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Videoafspilning
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • Bordstand
        • Netledning
        • VGA-kabel
        • Fjernbetjening
        • Batterier til fjernbetjening
        • Lynhåndbog
        • HDMI-DVI-adapterkabel
        • Brugervejledning på CD-ROM
        Ekstra tilbehør
        SmartLoader 22AV1135

      • Diverse

        Facet
        sølvfarvet
        Garanti
        Europa/Nordamerika: 3 år, APMEA: 1 år

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • Bordstand
      • Netledning
      • VGA-kabel
      • Fjernbetjening
      • Batterier til fjernbetjening
      • Lynhåndbog
      • HDMI-DVI-adapterkabel
      • Brugervejledning på CD-ROM
      • Ekstra tilbehør: SmartLoader 22AV1135
      Badge-D2C

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