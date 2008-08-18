LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel

Skærmen har en opløsning, der kaldes Full HD. Den nyeste LCD-skærmteknologi har den ægte high definition widescreen-opløsning på 1080 progressive linjer med hver 1920 pixel. Dette giver den bedst mulige billedkvalitet for HD-indgangssignaler med op til 1080 linjer. Det producerer strålende flimmerfri progressiv scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fremragende farver. Dette levende og skarpe billede giver dig en forbedret billedoplevelse.