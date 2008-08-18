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      LCD-skærm

      BDL4631V/00

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

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      Denne 46" professionelle LCD-skærm leverer dit budskab. Uanset om den bliver anvendt i et netværk, til matrix side om side eller til offentlig visning, tilbyder denne model mange forskellige funktioner, der imødegår selv de mest krævende anvendelser

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      • 46"
      • multimedie
      • HDTV-skærm
      HDMI-indgang til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

      HDMI-indgang til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

      HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal, reduceret flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-enheder, men omfatter digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse.

      LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel

      Skærmen har en opløsning, der kaldes Full HD. Den nyeste LCD-skærmteknologi har den ægte high definition widescreen-opløsning på 1080 progressive linjer med hver 1920 pixel. Dette giver den bedst mulige billedkvalitet for HD-indgangssignaler med op til 1080 linjer. Det producerer strålende flimmerfri progressiv scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fremragende farver. Dette levende og skarpe billede giver dig en forbedret billedoplevelse.

      Betjening ved stående tilstand

      Denne skærm kan også monteres/opstilles sikkert og forsvarligt i stående position.

      Skjulte knapper, der kan låses

      De lokale kontrolknapper på skærmen er placeret på en måde, så det ikke er muligt at få direkte adgang til dem. Sensoren på fjernbetjeningen og kontrolknapperne kan deaktiveres via RS232 for at undgå uautoriseret kontrol over skærmen, når den er placeret et offentligt sted.

      Skærmen kan fjernstyres over netværket

      Netværksstyring gør det muligt at fjernstyre og justere skærme gennem RS-232-protokollen.

      VGA-gennemsløjfning muliggør tilslutning af flere skærme

      Tilslutning af flere skærme giver effektiv styring og visuelt indhold fra en enkelt kilde til en række skærme i forskellige placeringer inden for et sted.

      Avanceret antibilledfrysningsfunktion

      Statiske billeder, der vises på skærmen i længere perioder, kan efterlade et "ekkobillede" eller en billedfrysningseffekt på LCD-skærme. Selvom billedfrysning på LCD-skærme ikke er permanent, vil du helst undgå, at det sker, især på steder, hvor indholdet vises døgnet rundt.

      Overholder RoHS-standarder til gavn for miljøet

      Philips' skærmprodukter er udviklet og produceret i overensstemmelse med de skrappe standarder i RoHS (Restriction of Hazardous Substances), der definerer grænserne for bly og andre giftige stoffer, der kan skade miljøet.

      Forbedret zoom-funktion understøtter anvendelse af matrix side om side

      Den interne zoom-funktion gør det nemt at opbygge en videovæg-matrix uden at anvende kostbart eksternt udstyr. Kan klare en videovæg på 25 skærme ved at opdele dem i 5 skærme både vandret og lodret.

      Tekniske specifikationer

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        116.8  cm
        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        46  tommer
        Billedformat
        16:9
        Pixel-størrelse
        0,53025 x 0,53025 mm
        Optimal opløsning
        1920 x 1080 ved 60 Hz
        Lysstyrke
        450  cd/m²
        Skærmfarver
        16,7 millioner farver
        Kontrastforhold (typisk)
        1500:1
        Svartid (typisk)
        6  ms
        Betragtningsvinkel (vandret)
        178  °
        Betragtningsvinkel (lodret)
        178  °
        Billedforbedring
        • 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down
        • 3D-kamfilter
        • Bevægelsesudlignet deinterlacing
        • Billede i billede
        • Progressiv scanning
        • 3D MA deinterlacing
        Vandret scanningsfrekvens
        31,5 - 91,1 kHz
        Lodret scanning-frekvens
        58 - 85 Hz
        Skærmtype
        Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix

      • Tilslutningsmuligheder

        PC
        • VGA-indgang D-Sub 15HD
        • VGA-udgang D-Sub 15HD
        • RS-232 D-Sub 9
        • RS232 D-sub9-udgang
        • 3,5 mm PC lydindgang x1
        AV-indgang
        • HDMI x 2
        • Komponent (YPbPr) x 1
        • Lyd (L/R) til YPbPr x1
        • Composite (CVBS) x 2
        • S-Video x 1
        • Lyd (L/R) x2 til CVBS & S-Video
        AV-udgang
        • Composite (CVBS) × 1
        • Lyd (L/R) x1
        Tilslutningsmuligheder
        Ekstern højttalertilslutning

      • Komfort

        Placering
        • Portræt
        • Landskab
        Myndighedsgodkendelser
        • CE-mærke
        • RoHS
        • FCC klasse A
        • UL
        OSD-sprog
        • Engelsk
        • Fransk
        • Tysk
        • Italiensk
        • Spansk
        • Polsk
        • Tyrkisk
        • Russisk
        Kontrollerbart netværk
        RS232
        VESA-beslag
        400 x 200 mm
        Aftagelig audio
        2 x 7 W højttalere (ekstraudstyr)

      • Strøm

        Lysnet
        90 - 264 VAC, 50/60 Hz
        Forbrug (tændt)
        165 W (typisk)
        Standby-strømforbrug
        < 5 W

      • Understøttet skærmopløsning

        Computer-formater
        • 640 x 480, 60, 75 Hz
        • 720 x 400 pixel ved 70 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 50, 60 Hz
        Videoformater
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 60 Hz

      • Mål

        Højde (med stand)
        705  mm
        Højde (med holder) (tommer)
        27.8  tommer
        Bredde
        1122  mm
        Dybde (med stand)
        406  mm
        Højde
        663  mm
        Dybde
        138  mm
        Dybde (med holder) (tommer)
        16.0  tommer
        Bredde (tommer)
        44,2  tommer
        Højde (tommer)
        26.1  tommer
        Dybde (tommer)
        5,4  tommer
        MTBF
        50.000 (ekskl. CCFL 60.000) timer

      • Tekniske specifikationer

        Temperaturområde (drift)
        0 - 40  °C
        Interval for relativ luftfugtighed
        5 - 90 %

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Videoafspilning
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • HDMI-DVI-adapterkabel
        • VGA-kabel
        • Fjernbetjening
        • Batterier til fjernbetjening
        • Brugervejledning på CD-ROM
        • Netledning
        • Lynhåndbog
        Ekstra tilbehør
        • Bordstander BM05211
        • Højttalere BAL4631S1
        • Loftsmontering BM04111&BM01111
        • Fast vægbeslag BM02111
        • Justérbart vægbeslag BM04111&BM02212

      • Diverse

        Facet
        Metallic Anthracite
        Garanti
        Europa/Nordamerika: 3 år

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • HDMI-DVI-adapterkabel
      • VGA-kabel
      • Fjernbetjening
      • Batterier til fjernbetjening
      • Brugervejledning på CD-ROM
      • Netledning
      • Lynhåndbog
      • Ekstra tilbehør: Bordstander BM05211
      • Ekstra tilbehør: Højttalere BAL4631S1
      • Ekstra tilbehør: Loftsmontering BM04111&BM01111
      • Ekstra tilbehør: Fast vægbeslag BM02111
      • Ekstra tilbehør: Justérbart vægbeslag BM04111&BM02212
      Badge-D2C

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