Denne 46" professionelle LCD-skærm leverer dit budskab. Uanset om den bliver anvendt i et netværk, til matrix side om side eller til offentlig visning, tilbyder denne model mange forskellige funktioner, der imødegår selv de mest krævende anvendelser
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LCD-skærm
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46"
multimedie
HDTV-skærm
HDMI-indgang til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel
HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal, reduceret flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-enheder, men omfatter digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse.
LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel
Skærmen har en opløsning, der kaldes Full HD. Den nyeste LCD-skærmteknologi har den ægte high definition widescreen-opløsning på 1080 progressive linjer med hver 1920 pixel. Dette giver den bedst mulige billedkvalitet for HD-indgangssignaler med op til 1080 linjer. Det producerer strålende flimmerfri progressiv scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fremragende farver. Dette levende og skarpe billede giver dig en forbedret billedoplevelse.
Betjening ved stående tilstand
Denne skærm kan også monteres/opstilles sikkert og forsvarligt i stående position.
Skjulte knapper, der kan låses
De lokale kontrolknapper på skærmen er placeret på en måde, så det ikke er muligt at få direkte adgang til dem. Sensoren på fjernbetjeningen og kontrolknapperne kan deaktiveres via RS232 for at undgå uautoriseret kontrol over skærmen, når den er placeret et offentligt sted.
Skærmen kan fjernstyres over netværket
Netværksstyring gør det muligt at fjernstyre og justere skærme gennem RS-232-protokollen.
VGA-gennemsløjfning muliggør tilslutning af flere skærme
Tilslutning af flere skærme giver effektiv styring og visuelt indhold fra en enkelt kilde til en række skærme i forskellige placeringer inden for et sted.
Avanceret antibilledfrysningsfunktion
Statiske billeder, der vises på skærmen i længere perioder, kan efterlade et "ekkobillede" eller en billedfrysningseffekt på LCD-skærme. Selvom billedfrysning på LCD-skærme ikke er permanent, vil du helst undgå, at det sker, især på steder, hvor indholdet vises døgnet rundt.
Overholder RoHS-standarder til gavn for miljøet
Philips' skærmprodukter er udviklet og produceret i overensstemmelse med de skrappe standarder i RoHS (Restriction of Hazardous Substances), der definerer grænserne for bly og andre giftige stoffer, der kan skade miljøet.
Forbedret zoom-funktion understøtter anvendelse af matrix side om side
Den interne zoom-funktion gør det nemt at opbygge en videovæg-matrix uden at anvende kostbart eksternt udstyr. Kan klare en videovæg på 25 skærme ved at opdele dem i 5 skærme både vandret og lodret.