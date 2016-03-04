MultiView 4K til 4 systemer på én skærm

Philips MultiView-funktionen på denne store 4K UHD-skærm gør det muligt at få op til fire systemer vist i Full HD på én skærm. Du kan bruge Picture-by-Picture (PbP) til at overvåge fire systemer på én skærm i kontrolrum eller til sikkerhedsformål. Eller få vist flere enheder som f.eks. to notebooks side om side på samme tid, så samarbejdet bliver mere produktivt. Du kan også bruge Picture-in-Picture-tilstand (PiP) til at se direkte billeder fra en fodboldkamp fra din set-top-boks, mens du arbejder på din PC.