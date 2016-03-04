BDM4350UC/00
4K Ultra High Definition
Den store 43" Ultra HD professionelle Philips-skærm giver dig plads til at vise det store billede og alle detaljerne i 4K Ultra High Definition (fire gange så høj opløsning som Full HD).Se alle fordelene
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4K Ultra HD LCD-skærm
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Disse nyeste Philips-skærme anvender højtydende paneler til at levere 4K UHD-billeder (3840 x 2160) i ultraklar opløsning. Uanset om du er en krævende fagmand, der ønsker yderst detaljerede billeder til CAD-løsninger og bruger 3D-grafikprogrammer, eller er en økonomisk troldmand, der arbejder med en masse regneark, så vil Philips-skærme gøre dine billeder og grafik levende.
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Philips MultiView-funktionen på denne store 4K UHD-skærm gør det muligt at få op til fire systemer vist i Full HD på én skærm. Du kan bruge Picture-by-Picture (PbP) til at overvåge fire systemer på én skærm i kontrolrum eller til sikkerhedsformål. Eller få vist flere enheder som f.eks. to notebooks side om side på samme tid, så samarbejdet bliver mere produktivt. Du kan også bruge Picture-in-Picture-tilstand (PiP) til at se direkte billeder fra en fodboldkamp fra din set-top-boks, mens du arbejder på din PC.
Udsving i lysstyrke og farve på LCD-skærme er et udbredt fænomen. Philips SmartUniformity-funktionen giver nøjagtige billeder, hvad angår lysstyrke, hvilket er afgørende for fotografering, design og trykning. Med en farvemetrik til vurdering af farvenøjagtigheden er denne funktion kalibreret til at opfylde en gennemsnitlig luminansensartethed, der er større end 95 %. Ved at vælge denne funktion får du ensartede og nøjagtige billeder.
SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!
MHL (Mobile High Definition Link) er en mobil lyd-/videogrænseflade, der kan sluttes direkte til mobiltelefoner og andre bærbare enheder til HD-visning. Et MHL-kabel (ekstraudstyr) giver dig mulighed for blot at tilslutte din MHL-kompatible mobile enhed til denne store Philips MHL-skærm og se dine HD-videoer folde sig ud med fuld digital lyd. Nu kan du ikke kun nyde dine mobile spil, fotos, film, eller andre apps på den store skærm - du kan samtidig oplade din mobile enhed, så du aldrig løber tør for strøm halvvejs.
Et slankt rammedesign føjer et stilfudt udseende til en skærm til offentlig visning, så den kommer til at passe perfekt ind i mijøet. Yderligere gør dette design skærmen idéel til vægge med matrix side om side.
Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.
Super Speed USB 3.0 har en overførselshastighed på 5,0 Gbit/s, hvilket er ca. 10 gange hurtigere end USB 2.0-standarden. Derved reduceres dataoverførselstiden markant, så du sparer tid og penge. Med større båndbredde, superhurtig overførselshastighed, bedre strømstyring og generelt bedre ydelse sætter USB 3.0 den nyeste globale standard, så du kan bruge lagringsenheder med stor kapacitet. Nu behøver du ikke at vente så længe på opladning af enheder. Den nye FastCharge-funktion muliggør hurtig opladning. USB 3.0 er også bagudkompatibel med USB 2.0-enheder.
Disse Philips-skærme leveres med de mest avancerede multi-tilslutninger som f.eks. VGA, DisplayPort, universelt HDMI-stik, så du kan nyde ukomprimeret video og lyd i høj opløsning. Ny DisplayPort og HDMI 2.0-tilslutninger muliggør nu fuld 4K-opløsning ved 60 Hz for smukke billeder. USB-tilslutninger sikrer, at du kan nyde fantastisk hastighed for dataoverførsler, mens du har globale tilslutningsmuligheder. Uanset hvilken kilde du bruger, kan du være sikker på, at denne Philips-skærm vil sikre, at din investering ikke bliver forældet i den nærmeste fremtid!
VESA-mønsteret garanterer kompatibilitet med hundredvis af innovative monteringsløsninger.
Med et enkelt tryk på 0 Watt-knappen, der er placeret på bagsiden, kan du slukke strømmen til din skærm fuldstændig. Dette resulterer i nul strømforbrug, der reducerer din CO2-udledning yderligere
Billede/display
Tilslutningsmuligheder
Komfort
Strøm
Mål
Vægt
Driftsforhold
Bæredygtighed
Overholdelse og standarder
Kabinet
Hvad følger med?
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