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    • 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition
      Energy Label Europe B Energimærke
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      Brilliance 4K Ultra HD LCD-skærm

      BDM4350UC/00

      4K Ultra High Definition

      Den store 43" Ultra HD professionelle Philips-skærm giver dig plads til at vise det store billede og alle detaljerne i 4K Ultra High Definition (fire gange så høj opløsning som Full HD).

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      Brilliance

      4K Ultra HD LCD-skærm

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      4K Ultra High Definition

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      • 43 (42,51"/108 cm diag.)
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      UltraClear 4K UHD-opløsning (3840 x 2160), der giver præcision

      UltraClear 4K UHD-opløsning (3840 x 2160), der giver præcision

      Disse nyeste Philips-skærme anvender højtydende paneler til at levere 4K UHD-billeder (3840 x 2160) i ultraklar opløsning. Uanset om du er en krævende fagmand, der ønsker yderst detaljerede billeder til CAD-løsninger og bruger 3D-grafikprogrammer, eller er en økonomisk troldmand, der arbejder med en masse regneark, så vil Philips-skærme gøre dine billeder og grafik levende.

      IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

      IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

      IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

      MultiView 4K til 4 systemer på én skærm

      MultiView 4K til 4 systemer på én skærm

      Philips MultiView-funktionen på denne store 4K UHD-skærm gør det muligt at få op til fire systemer vist i Full HD på én skærm. Du kan bruge Picture-by-Picture (PbP) til at overvåge fire systemer på én skærm i kontrolrum eller til sikkerhedsformål. Eller få vist flere enheder som f.eks. to notebooks side om side på samme tid, så samarbejdet bliver mere produktivt. Du kan også bruge Picture-in-Picture-tilstand (PiP) til at se direkte billeder fra en fodboldkamp fra din set-top-boks, mens du arbejder på din PC.

      SmartUniformity for ensartede billeder

      SmartUniformity for ensartede billeder

      Udsving i lysstyrke og farve på LCD-skærme er et udbredt fænomen. Philips SmartUniformity-funktionen giver nøjagtige billeder, hvad angår lysstyrke, hvilket er afgørende for fotografering, design og trykning. Med en farvemetrik til vurdering af farvenøjagtigheden er denne funktion kalibreret til at opfylde en gennemsnitlig luminansensartethed, der er større end 95 %. Ved at vælge denne funktion får du ensartede og nøjagtige billeder.

      SmartImage-forudindstillinger til nemme, optimerede billedindstillinger

      SmartImage-forudindstillinger til nemme, optimerede billedindstillinger

      SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

      MHL-teknologi til visning af mobilt indhold på stor skærm

      MHL-teknologi til visning af mobilt indhold på stor skærm

      MHL (Mobile High Definition Link) er en mobil lyd-/videogrænseflade, der kan sluttes direkte til mobiltelefoner og andre bærbare enheder til HD-visning. Et MHL-kabel (ekstraudstyr) giver dig mulighed for blot at tilslutte din MHL-kompatible mobile enhed til denne store Philips MHL-skærm og se dine HD-videoer folde sig ud med fuld digital lyd. Nu kan du ikke kun nyde dine mobile spil, fotos, film, eller andre apps på den store skærm - du kan samtidig oplade din mobile enhed, så du aldrig løber tør for strøm halvvejs.

      Slankt rammedesign giver et stilfuldt udseende

      Et slankt rammedesign føjer et stilfudt udseende til en skærm til offentlig visning, så den kommer til at passe perfekt ind i mijøet. Yderligere gør dette design skærmen idéel til vægge med matrix side om side.

      Kraftige 7 W højttalere til frigørelse af dit indhold

      Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

      USB 3.0 hub for praktisk adgang og hurtig opladning

      Super Speed USB 3.0 har en overførselshastighed på 5,0 Gbit/s, hvilket er ca. 10 gange hurtigere end USB 2.0-standarden. Derved reduceres dataoverførselstiden markant, så du sparer tid og penge. Med større båndbredde, superhurtig overførselshastighed, bedre strømstyring og generelt bedre ydelse sætter USB 3.0 den nyeste globale standard, så du kan bruge lagringsenheder med stor kapacitet. Nu behøver du ikke at vente så længe på opladning af enheder. Den nye FastCharge-funktion muliggør hurtig opladning. USB 3.0 er også bagudkompatibel med USB 2.0-enheder.

      SmartConnect med DisplayPort, HDMI- og VGA-tilslutninger

      Disse Philips-skærme leveres med de mest avancerede multi-tilslutninger som f.eks. VGA, DisplayPort, universelt HDMI-stik, så du kan nyde ukomprimeret video og lyd i høj opløsning. Ny DisplayPort og HDMI 2.0-tilslutninger muliggør nu fuld 4K-opløsning ved 60 Hz for smukke billeder. USB-tilslutninger sikrer, at du kan nyde fantastisk hastighed for dataoverførsler, mens du har globale tilslutningsmuligheder. Uanset hvilken kilde du bruger, kan du være sikker på, at denne Philips-skærm vil sikre, at din investering ikke bliver forældet i den nærmeste fremtid!

      VESA-beslaget giver mulighed for en perfekt opsætning

      VESA-mønsteret garanterer kompatibilitet med hundredvis af innovative monteringsløsninger.

      Nul strømforbrug med 0 Watt-knappen

      Med et enkelt tryk på 0 Watt-knappen, der er placeret på bagsiden, kan du slukke strømmen til din skærm fuldstændig. Dette resulterer i nul strømforbrug, der reducerer din CO2-udledning yderligere

      Tekniske specifikationer

      • Billede/display

        Panelstørrelse
        42,51 tommer (108 cm)
        Billedformat
        16:9
        LCD-panel
        IPS LCD
        Type af baggrundsbelysning
        W-LED-system
        Pixel-størrelse
        0,2451 x 0,2451 mm
        Optimal opløsning
        3840 x 2160 ved 60 Hz
        Lysstyrke
        300  cd/m²
        Ensartet lysstyrke
        96~105 %
        Skærmfarver
        Farveunderstøttelse 1,07 milliard farver (10 bit)
        Kontrastforhold (typisk)
        1.200:1
        SmartContrast
        50.000.000:1
        Svartid (typisk)
        5 ms (grå til grå)*
        Betragtningsvinkel
        • 178° (V)/178° (L)
        • @ C/R > 20
        Billedforbedring
        SmartImage
        Effektivt betragtningsområde
        941,2 (V) x 529,4 (L)
        Scanningsfrekvens
        VGA/HDMI: 30-99 kHz, DP: 30-160 kHz (H)/VGA: 56-80 Hz, HDMI/DP: 23-80 Hz (V)
        sRGB
        Ja
        MHL
        1080p ved 60 Hz
        Delta E
        <3
        Flimmerfri
        Ja
        Skærmbelægning
        Antireflekterende, 3H, uklarhed 1 %

      • Tilslutningsmuligheder

        Signalindgang
        • VGA (Analog )
        • DisplayPort x 2
        • HDMI (2.0) – MHL x 2
        USB
        USB 3.0 x 4 (1 m/hurtig opladning)*
        Synkroniseret indgang
        • Separat synkronisering
        • Synkron på grøn
        Lyd (indgang/udgang)
        • PC-lydindgang
        • Hovedtelefonudgang

      • Komfort

        Indbyggede højttalere
        7 W x2
        Plug and Play-kompatibilitet
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10/8.1/8/7
        Brugervenlighed
        • SmartImage
        • MultiView
        • Bruger
        • Menu
        • Tænd/sluk
        OSD-sprog
        • Brasiliansk portugisisk
        • Tjekkisk
        • Hollandsk
        • Engelsk
        • Finsk
        • Fransk
        • Tysk
        • Græsk
        • Ungarsk
        • Italiensk
        • Japansk
        • Koreansk
        • Polsk
        • Portugisisk
        • Russisk
        • Forenklet kinesisk
        • Spansk
        • Svensk
        • Traditionelt kinesisk
        • Tyrkisk
        • Ukrainsk
        Andet udstyr
        • Kensington-lås
        • VESA-beslag (200 x 200 mm)
        Kontrolsoftware
        SmartControl
        MultiView
        • PIP (2x enheder)
        • PBP (4x enheder)

      • Strøm

        ECO-tilstand
        46,5 W (typ.)
        Strømforsyning
        • Indbygget
        • 100-240 VAC, 50-60 Hz
        Slukket
        Nul watt med AC-kontakt
        Tændt tilstand
        63,1 W (typ.) (testmetode iht. EnergyStar 6.0)
        Standby
        <0,5 W (typ.)
        LED-strømindikator
        • Betjening - Hvid
        • Standbytilstand - Hvid (blinker)

      • Mål

        Indpakning i mm (B x H x D)
        1070 x 680 x 160  mm
        Produkt uden stander (mm)
        968 x 562 x 82  mm
        Produkt med stander (maks. højde)
        968 x 630 x 259  mm

      • Vægt

        Produkt med emballage (kg)
        14,29  kg
        Produkt med stander (kg)
        9,72  kg
        Produkt uden stander (kg)
        9,40  kg

      • Driftsforhold

        Højde
        I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)
        Temperaturinterval (drift)
        0-40°C  °C
        MTBF
        70.000 timer (ekskl. baggrundsbelysning)  time(r)
        Relativ fugtighed
        20-80 %  %
        Temperaturinterval (opbevaring)
        -20 - 60°C  °C

      • Bæredygtighed

        Miljøforhold og energi
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        Genanvendelige emballeringsmaterialer
        100  %
        Specifikt hovedindhold
        • PVC-/BFR-frit kabinet
        • Uden kviksølv

      • Overholdelse og standarder

        Godkendelse af regler
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • CE-mærke
        • FCC Klasse B
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-standby
        • SASO
        • CB
        • Kina RoHS
        • UKRAINSK
        • Kuwait
        • KUCAS
        • ICES-003

      • Kabinet

        Finish
        Blank (frontramme)/tekstur (fod/bagside)
        Fod
        Sølvfarvet
        Frontfacet
        Sort
        Bagside
        Sort

      • Hvad følger med?

        Kabler
        VGA, HDMI, DP, Lyd, Strømkabel
        Skærm med stander
        Ja
        Brugerdokumentation
        Ja

      Badge-D2C

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      Anmeldelser

      Vær den første til at gennemgå dette emne

      • Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at enheden kan fungere
      • Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.
      • Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten
      • Du kan finde en komplet liste over MHL-aktiverede produkter på www.mhlconsortiun.org
      • Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard
      • Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
      • Fire indgange påkrævet for 4 systemer på én skærm.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

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