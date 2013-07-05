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    • Mere interaktion med publikum Mere interaktion med publikum Mere interaktion med publikum

      Signage Solutions Multi-Touch-skærm

      BDT5551EH/02

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Mere interaktion med publikum

      Viderebring vigtige oplysninger eller marketingmeddelelser til dit publikum i fantastisk klarhed. Takket være den interaktive berøringsskærm kan du også aktivere dine kunder i langt højere grad end nogensinde før.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Multi-Touch-skærm

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      Mere interaktion med publikum

      med 140 cm (55") LED-berøringsskærm

      • 55"
      • Kant-LED-baggrundsbelysning
      • Full HD
      SmartPower til energibesparelse

      SmartPower til energibesparelse

      Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

      LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel

      Skærmen har en opløsning, der kaldes Full HD. Den nyeste LCD-skærmteknologi har den ægte high definition widescreen-opløsning på 1080 progressive linjer med hver 1920 pixel. Dette giver den bedst mulige billedkvalitet for HD-indgangssignaler med op til 1080 linjer. Det producerer strålende flimmerfri progressiv scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fremragende farver. Dette levende og skarpe billede giver dig en forbedret billedoplevelse.

      Kant-LED-baggrundsbelysning

      Oplev en jævn fordeling af lyset med den banebrydende LED-teknologi. Hvide LED'er (Light Emitting Diode) er placeret rundt i kanten af skærmen for at give en endnu bedre spredning af lyset. Det giver et endnu lavere strømforbrug og et ægte, ensartet farveområde.

      Slankt rammedesign giver et stilfuldt udseende

      Et slankt rammedesign tilføjer et elegant look til offentlig fremvisning, så det falder smukt ind i næsten alle omgivelser. Med det smalle rammedesign et det nemt at integrere skærmen i ethvert interiør eller program.

      Optisk touch-teknologi til avanceret brugerinteraktion

      Sensorerne på skærmkanten giver dig den perfekte klarhed samtidig med interaktiv multi-touch, der åbner op for flere muligheder for nye interaktive applikationer.

      2 samtidige berøringspunkter

      Nyd den fantastiske funktionalitet med 2 samtidige berøringspunkter på denne berøringsskærm. Mere fleksibilitet og optimal ydeevne kombineret med meget brugervenlig betjening giver dig det ultimative inden for brugerinteraktion.

      Kompatibel med USB Plug-and-Play

      Du skal blot tilslutte skærmen via USB til din medieafspiller for at opnå automatisk berøringsgenkendelse. USB-stikket er HID-kompatibelt, hvilket giver ægte Plug-and-Play-funktion.

      Open Pluggable Specification-stik

      OPS-stikket (Open Pluggable Specification) er udviklet til Digital Signage-markedet og designet til at gøre det til en leg at skifte eller opgradere din medieafspiller. Du skal bare slutte din medieafspiller til skærmen - så er du klar. Uanset om du har en medieafspiller i den billige eller dyre ende af prisskalaen, er OPS fuldt kompatibelt, og det giver dig en lavere TCO (samlede ejeromkostninger) i det lange løb.

      Smart-indsats i bagbeklædningen til placering af en lille PC

      Professionelle PC'er er blandt de mest populære installationer til offentlig visning. Ofte forøger de den samlede dybde i forhold til visningen og skaber en masse kabelrod. Vi har i stedet designet denne skærm med Smart-indsats i bagdækslet, hvilket gør løsningen ideel til en professionel PC med en kompakt formfaktor. Desuden udgør kabelhåndteringssystemet en pæn løsning, der giver et attraktivt og professionelt udseende.

      Kompatibel med alle førende operativsystemer

      Vores berøringsskærme er softwareuafhængige og understøtter Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS og Linux.

      Tekniske specifikationer

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        138.6  cm
        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        54.6  tommer
        Billedformat
        16:9
        Panelopløsning
        1920 x 1080p pixel
        Pixel-størrelse
        0,21 x 0,63 mm
        Optimal opløsning
        1920 x 1080 ved 60 Hz
        Lysstyrke
        450  cd/m²
        Skærmfarver
        1,07 milliarder
        Kontrastforhold (typisk)
        4000:1
        Svartid (typisk)
        6,5  ms
        Betragtningsvinkel (vandret)
        178  °
        Betragtningsvinkel (lodret)
        178  °
        Billedforbedring
        • 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down
        • 3D-kamfilter
        • Bevægelsesudlignet deinterlacing
        • Progressiv scanning
        • 3D MA deinterlacing
        • Dynamisk kontrastforbedring

      • Tilslutningsmuligheder

        PC
        • VGA-indgang D-Sub 15HD
        • RS-232 D-Sub 9
        • RS232 D-sub9-udgang
        • 3,5 mm PC lydindgang x1
        • RJ45
        • VGA-udgang (via DVI-I)
        AV-indgang
        • Composite (BNC) × 1
        • Komponent (BNC) x 1
        • DVI-D x 1
        AV-udgang
        Lyd (L/R) x1
        Andre tilslutninger
        • AC-udgang
        • Display Port
        • DVI-udgang
        • Ekstern højttalertilslutning
        • HDMI
        • IR out
        • OPS
        • USB

      • Komfort

        Placering
        • Landskab
        • Portræt
        Tastaturbetjening
        • Skjult
        • Låsbar
        Signal fra fjernbetjening
        Låsbar
        Signalgennemsløjfning
        • RS232
        • VGA
        • DVI
        • IR-gennemsløjfning
        Nem installation
        • AC-udgang
        • Smart-indsats
        Energibesparende funktioner
        Smart Power
        Andet udstyr
        Bærehåndtag
        Funktioner for sikkerhedskontrol
        • Varmestyring
        • Temperatursensor
        Kontrollerbart netværk
        • RS232
        • HDMI (én ledning)
        • RJ45

      • Lyd

        Indbyggede højttalere
        2 x 12 W RMS

      • Strøm

        Lysnet
        90 ~ 264 VAC, 50 ~ 60 Hz
        Forbrug (typisk)
        110  W
        Standby-strømforbrug
        <0,5 W

      • Understøttet skærmopløsning

        Computer-formater
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 800 × 600, 60, 72, 75 Hz
        Videoformater
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Mål

        Dybde (emballage)
        280  mm
        Højde (emballage)
        980  mm
        Smart-indsatsmontering
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Bredde (emballage)
        1480  mm
        Bredde
        1273  mm
        Produktvægt
        47  kg
        Højde
        745  mm
        Dybde
        80,5  mm
        Vægbeslag
        400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
        Rammebredde
        29 mm
        Vægt inkl. emballage
        55,5  kg

      • Driftsforhold

        Temperaturinterval (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        60.000  time(r)
        Relativ fugtighed
        20 ~ 80  %
        Temperaturinterval (opbevaring)
        -20 ~ 60  °C

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • Fjernbetjening
        • Batterier til fjernbetjening
        • Netledning
        • VGA-kabel
        • Brugervejledning på CD-ROM
        • Lynhåndbog
        Ekstra tilbehør
        • Software til berøring fra flere forskellige brugere
        • Bordstand

      • Diverse

        Sprog for visning på skærm
        • Engelsk
        • Fransk
        • Tysk
        • Italiensk
        • Polsk
        • Tyrkisk
        • Russisk
        • Forenklet kinesisk
        • Spansk
        Garanti
        3 års garanti

      • Interaktivitet

        Multi-Touch-teknologi
        Optisk detektering
        Berøringspunkter
        2 samtidige berøringspunkter
        Plug and Play
        HID-kompatibel
        Beskyttelsesglas
        5 mm hærdet sikkerhedsglas

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • Fjernbetjening
      • Batterier til fjernbetjening
      • Netledning
      • VGA-kabel
      • Brugervejledning på CD-ROM
      • Lynhåndbog
      • Ekstra tilbehør: Software til berøring fra flere forskellige brugere
      • Ekstra tilbehør: Bordstand
      Badge-D2C

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