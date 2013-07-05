Open Pluggable Specification-stik

OPS-stikket (Open Pluggable Specification) er udviklet til Digital Signage-markedet og designet til at gøre det til en leg at skifte eller opgradere din medieafspiller. Du skal bare slutte din medieafspiller til skærmen - så er du klar. Uanset om du har en medieafspiller i den billige eller dyre ende af prisskalaen, er OPS fuldt kompatibelt, og det giver dig en lavere TCO (samlede ejeromkostninger) i det lange løb.