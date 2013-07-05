Andre elementer i boksen
- Fjernbetjening
- Batterier til fjernbetjening
- Netledning
- VGA-kabel
- Brugervejledning på CD-ROM
- Lynhåndbog
- Ekstra tilbehør: Software til berøring fra flere forskellige brugere
- Ekstra tilbehør: Bordstand
BDT5551EH/02
Mere interaktion med publikum
Viderebring vigtige oplysninger eller marketingmeddelelser til dit publikum i fantastisk klarhed. Takket være den interaktive berøringsskærm kan du også aktivere dine kunder i langt højere grad end nogensinde før.Se alle fordelene
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Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Multi-Touch-skærm
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Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.
Skærmen har en opløsning, der kaldes Full HD. Den nyeste LCD-skærmteknologi har den ægte high definition widescreen-opløsning på 1080 progressive linjer med hver 1920 pixel. Dette giver den bedst mulige billedkvalitet for HD-indgangssignaler med op til 1080 linjer. Det producerer strålende flimmerfri progressiv scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fremragende farver. Dette levende og skarpe billede giver dig en forbedret billedoplevelse.
Oplev en jævn fordeling af lyset med den banebrydende LED-teknologi. Hvide LED'er (Light Emitting Diode) er placeret rundt i kanten af skærmen for at give en endnu bedre spredning af lyset. Det giver et endnu lavere strømforbrug og et ægte, ensartet farveområde.
Et slankt rammedesign tilføjer et elegant look til offentlig fremvisning, så det falder smukt ind i næsten alle omgivelser. Med det smalle rammedesign et det nemt at integrere skærmen i ethvert interiør eller program.
Sensorerne på skærmkanten giver dig den perfekte klarhed samtidig med interaktiv multi-touch, der åbner op for flere muligheder for nye interaktive applikationer.
Nyd den fantastiske funktionalitet med 2 samtidige berøringspunkter på denne berøringsskærm. Mere fleksibilitet og optimal ydeevne kombineret med meget brugervenlig betjening giver dig det ultimative inden for brugerinteraktion.
Du skal blot tilslutte skærmen via USB til din medieafspiller for at opnå automatisk berøringsgenkendelse. USB-stikket er HID-kompatibelt, hvilket giver ægte Plug-and-Play-funktion.
OPS-stikket (Open Pluggable Specification) er udviklet til Digital Signage-markedet og designet til at gøre det til en leg at skifte eller opgradere din medieafspiller. Du skal bare slutte din medieafspiller til skærmen - så er du klar. Uanset om du har en medieafspiller i den billige eller dyre ende af prisskalaen, er OPS fuldt kompatibelt, og det giver dig en lavere TCO (samlede ejeromkostninger) i det lange løb.
Professionelle PC'er er blandt de mest populære installationer til offentlig visning. Ofte forøger de den samlede dybde i forhold til visningen og skaber en masse kabelrod. Vi har i stedet designet denne skærm med Smart-indsats i bagdækslet, hvilket gør løsningen ideel til en professionel PC med en kompakt formfaktor. Desuden udgør kabelhåndteringssystemet en pæn løsning, der giver et attraktivt og professionelt udseende.
Vores berøringsskærme er softwareuafhængige og understøtter Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS og Linux.
Billede/display
Tilslutningsmuligheder
Komfort
Lyd
Strøm
Understøttet skærmopløsning
Mål
Driftsforhold
Tilbehør
Diverse
Interaktivitet
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