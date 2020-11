AdaptiveClean-børstehoved

Bløde, fleksible sider lavet af gummi lader børstehårene tilpasse sig den unikke form af patienternes tænder og tandkød og giver op til 4 gange større overfladekontakt*. Børstehovedets fleksibilitet hjælper børstehårene til forsigtigt at finde vej langs tandkødsranden og absorbere overdrevet børstetryk. En forbedret børstebevægelse giver en enestående fornemmelse i munden og en enestående rensning langs tandkødsranden og i områder, der er vanskelige at nå*. Dokumenteret fjernelse af 10 gange mere plak end en manuel tandbørste i områder, der er vanskelige at nå*.