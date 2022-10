Levetid på op til 2.000 timer

Et dobbelt kølesystem gør det muligt for Philips Ultinon Pro3022 at fungere med den højeste lysstyrke i en længere periode op til 2.000 timers levetid***, hvilket kan være op til fire gange længere end halogenpærerne.

***Besøg Philips.com/AutomotiveSupport for at få flere oplysninger om levetiden