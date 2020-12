Philips WhiteVision ultra-lyskilder revolutionerer bilens udseende med et skarpt hvidt lys på op til 4 200 Kelvin*. WhiteVision ultra-lyskilder er den hvideste Philips-lyskilde, der er lovlig at bruge på vejene, og som er udviklet til bilister, der ønsker en klar, hvid opgradering. Denne lyskilde giver et fantastisk look i forlygtens reflektor og giver et uovertruffet hvidt lys.