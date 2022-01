SpeedPro Max

"Supergod"

Jeg er forelsket! Så nem og let at komme ind med overalt, og en overlegen sugeevne. Den forvandles hurtigt og nemt til en håndstøvsuger, der er handy til bilen, sofaen og sengene. Og LED-belysningen gør, at jeg ser støv, som jeg slet ikke vidste fandtes. Har stillet min almindelige støvsuger lidt væk, for denne her er alt, hvad jeg har brug for.