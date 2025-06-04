Søgeord

    Philips Evnia Dual Mode banner image

    Philips Dual Mode-skærmene

    Én skærm – to tilstande.

     
    Vil du have hastighed eller skarphed? Nu får du begge dele.
     
    Philips Evnia tilbyder gaming-fleksibilitet på eliteniveau – skift mellem 4K UHD ved 160 Hz for en fordybende, krystalklar detaljegrad eller FHD ved 320 Hz for respons på e-sportniveau. Hurtig IPS, HDR og lav inputforsinkelse leverer hver eneste billedramme med præcision.

    Skift gear – ikke skærm.

     
    Dominér med en hastighed på 320 Hz eller blænd med 4K ved 160 Hz – uanset hvad dit spil kræver, tilpasser denne skærm sig efter dig. Dual Mode giver dig kontrol, så du kan vælge den perfekte balance mellem opløsning og opdateringshastighed: Vælg FHD ved 320 Hz til ultrahurtige skydespil, eller skift til 4K UHD ved 160 Hz for en rig og fordybende billedoplevelse. Skabt til gamere, der kan det hele!

    Philips Evnia Dual Resolution video banner image

    Vores favoritter

    27M2N3800A image

    Philips Evnia 27M2N3800A


    Udvid din gaminghorisont

    Få mere at vide >

    Funktioner lige ved hånden

     

    Til alle typer spillere

     

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    Philips Evnia Precision Center er en brugervenlig
    software, der er designet til at optimere din skærm
    med intuitive kontroller.

    Få mere at vide

