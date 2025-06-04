Vil du have hastighed eller skarphed? Nu får du begge dele.
Philips Evnia tilbyder gaming-fleksibilitet på eliteniveau – skift mellem 4K UHD ved 160 Hz for en fordybende, krystalklar detaljegrad eller FHD ved 320 Hz for respons på e-sportniveau. Hurtig IPS, HDR og lav inputforsinkelse leverer hver eneste billedramme med præcision.
Skift gear – ikke skærm.
Dominér med en hastighed på 320 Hz eller blænd med 4K ved 160 Hz – uanset hvad dit spil kræver, tilpasser denne skærm sig efter dig. Dual Mode giver dig kontrol, så du kan vælge den perfekte balance mellem opløsning og opdateringshastighed: Vælg FHD ved 320 Hz til ultrahurtige skydespil, eller skift til 4K UHD ved 160 Hz for en rig og fordybende billedoplevelse. Skabt til gamere, der kan det hele!
