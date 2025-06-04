Skift gear – ikke skærm.

Dominér med en hastighed på 320 Hz eller blænd med 4K ved 160 Hz – uanset hvad dit spil kræver, tilpasser denne skærm sig efter dig. Dual Mode giver dig kontrol, så du kan vælge den perfekte balance mellem opløsning og opdateringshastighed: Vælg FHD ved 320 Hz til ultrahurtige skydespil, eller skift til 4K UHD ved 160 Hz for en rig og fordybende billedoplevelse. Skabt til gamere, der kan det hele!