Hvis din Sonicare-tandbørste ikke tænder, er det usandsynligt, at du skal udskifte batteriet for at løse problemet. Du kan indsende en online-garantianmodning for at få hjælp til at få en ny enhed her , eller du kan kontakte os her. Alle Sonicare-tandbørster og Power Flossers leveres med 2 års garanti.

Det indbyggede genopladelige batteri kan fjernes med henblik på bortskaffelse, og instruktioner til fjernelse af batteriet findes under Manualer og dokumentation til dit produkt her. Hvis du ikke er tryg ved at skille elektronik ad, anbefaler vi, at du søger professionel hjælp hos dit lokale elektronikværksted.

Vi fraråder selv at udskifte batteriet, da det kan øge risikoen for brand eller andre potentielle sikkerhedsrisici.

Bemærk: Hvis tandbørsten åbnes, bortfalder produktets garanti.