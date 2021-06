Din Philips-næsetrimmer kan holde op med at fungere, når batteriet er løbet tør for strøm. For at bekræfte dette skal du udføre følgende:

Sluk for din næsehårstrimmer. Tag trimmerhovedet af, og tænd for trimmeren. Kører motoren, og roterer stiften? Hvis det ikke er tilfældet, er batteriet i trimmeren løbet tør for strøm. Sæt trimmerhovedet på trimmeren igen, og genoplad næsehårstrimmeren.

Når du oplader din trimmer, skal du sørge for at bruge den originale oplader, der fulgte med din enhed. Se brugervejledningen for at få yderligere instruktioner om opladning.

Hvis du har en næsehårstrimmer, der kører på AA-engangsbatterier, er det muligt, at de skal udskiftes. For at løse dette problem skal du blot udskifte batteriet med et nyt. Når du udskifter batteriet, skal du sørge for, at batteriets poler + og - vender den rigtige vej.