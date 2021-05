Hvordan udskifter jeg tilbehør til min Philips-trimmer?

Philips-trimmere, hårklippere og skægtrimmere leveres muligvis med mange forskellige tilbehørsdele. Her kan du finde ud af, hvordan du udskifter og bruger tilbehøret.





Skærenhed, der kan klikkes på Skærenheden er hovedenheden i Philips-trimmeren. Den har korte, skarpe kanter og bruges til at opnå en hurtig og præcis trimning.



For at fjerne skærenheden fra trimmeren skal du kontrollere, om der er en udløserknap på selve trimmeren. Er der det, skal du trykke på knappen for at tage enheden af.



Hvis trimmeren ikke har en udløserknap, skal du placere en finger under tænderne på skærenheden og trække den opad for at tage den af. Sæt den på igen ved først at sætte den nederste del ind i trimmeren og derefter skubbe tanddelen ind, indtil du hører et klik. Tving ikke tilbehøret på plads, da det kan beskadige enheden.



Hvis du har problemer med at fastgøre det, skal du kontrollere, om der sidder noget fast inde i enheden. Prøv at rengøre den med en lille børste eller en vatpind.

Skærenheder med ben Nogle skærenheder har lange ben på siden. For at fjerne denne type tilbehør skal du holde fast i begge sider og trække det af apparatet. Sæt det på igen ved at skubbe det tilbage i rillen, indtil du hører et klik.

Kamme med ben Der kan sættes trimmekamme oven på skærenheden på Philips-trimmeren. Disse kan bruges til at klippe håret på dit hoved eller trimme dit skæg i en vis længde.



Det er nemt at fjerne disse typer kamme. Du skal blot trække dem af trimmeren. Kammen fastgøres ved at sætte den forsigtigt ned oven på skærenheden, så benene passer ind i de dertil beregnede åbninger i siden.

Kam, der kan klikkes på Kammen fjernes fra skærenheden ved forsigtigt at trække kammens bagside af apparatet og derefter trække den af skærenheden. For at fastgøre en afskærmning på en skærenhed skal du skubbe den forreste del af afskærmningen ned på skærenhedens tænder. Tryk derefter midten af afskærmningen ned med fingrene eller håndfladen.



Afspil videoen nedenfor for at se, hvordan du bruger vores nyeste Philips Beard Trimmer Prestige med unik indbygget kam. Vær opmærksom på, at funktionerne på shaveren varierer afhængigt af modeltypen. Play Pause

Kamme til Philips-hårklippere til børn Philips-hårklippere til børn har en anden måde at udskifte trimmekammen på. Skub kammen bagud fra den ene side, indtil den kommer helt af.



Når denne kam skal sættes på, skal du sørge for, at siden med den ønskede hårlængde peger opad. Begynd med at sætte den ene side af kammen på klippeenheden. Tryk derefter også den anden side ind, og tryk for at høre et klik.

Skærfolie Nogle Philips-trimmere leveres med skærfolie, som kan bruges til behagelig barbering af kropsbehåring.



Tag skærfolien af ved at trække den af skærhovedet. Sørg for at holde skærfolien i kanterne, da den midterste del kan være meget skarp. Sæt skærfolien på igen ved at trykke den tilbage på skærhovedet, indtil du hører et klik.

Kamme til personlig pleje Philips-kropstrimmere leveres med en særlig kam, som er specielt designet til at blive brugt på kroppen. Kammen tages forsigtigt af ved at trække i den bageste del af apparatet og derefter fjerne den fra skærenheden eller skubbe den opad.



Sæt kammen på ved at klikke den fast på skærfolien.



Husk, at tilbehørsdelene kan variere afhængigt af den anvendte trimmer- eller klippermodel. Se altid brugervejledningen for detaljerede anvisninger, eller kontakt os.