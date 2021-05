Sæt diffuseren fast forrest på hårtørreren. For at give krøller mere volumen og få en fyldig frisure skal du holde hårtørreren lodret mod hårspidserne. Bevæg hårtørreren opad i en cirkulær bevægelse. Hvis du vil give håret fylde ved hårrødderne, skal du holde hårtørreren tæt på hovedbunden. Sørg for, at diffuserens tapper rører hovedbunden. Bevæg nu hårtørreren i en cirkulær bevægelse.

Volumendiffuseren er udviklet til at tørre håret hurtigt og ensartet for at minimere krus og give dit hår fylde. Følg disse trin for at opnå de bedste resultater: