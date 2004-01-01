    Hvilke enheder er kompatible med Sonicare-appen/Sonicare for Kids-appen?

    Udgivet den 21. maj. 2025

    Philips Sonicare-appen kan installeres på de fleste smartphones, så længe operativsystemet (OS) opfylder minimumskravene nedenfor.

    Android: Android 12 og nyere
    Apple: iOS 17 og nyere

    Philips Sonicare for Kids-appen kan installeres på de fleste smartphones og tablets, så længe operativsystemet (OS) opfylder minimumskravene nedenfor. 

    Android: Android 8 og nyere
    Apple: iOS 12 og nyere 

    Enheder, der er rootet eller jailbroken understøttes ikke i nogen af appsene. Huawei-enheder understøttes heller ikke, uanset hvilket operativsystem de har.

    Du kan downloade appsene ved at gå til Google Play Butik eller Apple iOS Store. 

     

     

     

     

    Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX9913/18 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX9913/17 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/03 , HX7410/02 , HX7429/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX9911/88 , HX9992/12 , HX9992/45 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9944/13 , HX9911/09 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9911/13 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9691/02 , HX9641/01 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9924/13 , HX9924/03 , HX9924/43 , HX9954/53 , HX9944/03 . Klik her for at vise flere produktnumre Klik her for at vise færre produktnumre

