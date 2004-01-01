Philips Sonicare-appen kan installeres på de fleste smartphones, så længe operativsystemet (OS) opfylder minimumskravene nedenfor.

Android: Android 12 og nyere

Apple: iOS 17 og nyere

Philips Sonicare for Kids-appen kan installeres på de fleste smartphones og tablets, så længe operativsystemet (OS) opfylder minimumskravene nedenfor.

Android: Android 8 og nyere

Apple: iOS 12 og nyere

Enheder, der er rootet eller jailbroken understøttes ikke i nogen af appsene. Huawei-enheder understøttes heller ikke, uanset hvilket operativsystem de har.

Du kan downloade appsene ved at gå til Google Play Butik eller Apple iOS Store.