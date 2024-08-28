Hvilket børstehoved passer til min Sonicare-tandbørste?
Udgivet den 28. august 2024
Der er tre forskellige typer Sonicare-børstehoveder. Hvilket børstehoved der passer til din tandbørste, afhænger af den model, du har.
Klik på-børstehovedet er standardbørstehovedet og passer til de fleste af Sonicares genopladelige tandbørster.
Vores ældre Essence-modeller har et større børstehoved, der kan skrues på.
Philips One- og Philips One for Kids-børstehovederne passer kun til Philips One og Philips One for Kids.
Klik på-børstehoved
Skru på-børstehoved
Philips One-børstehoved
Philips One-børstehoveder kan også klikkes på. De må dog kun bruges sammen med Philips One-tandbørsten.
Smart-tandbørstehoveder
Smart-tandbørstehoveder er designet til at fortælle din tandbørste, hvilket børstehoved du bruger. Tandbørsten vælger derefter den optimale indstilling og intensitet. Du kan genkende et Smart-tandbørstehoved på Smart-ikonet nederst på børstehovedet.