Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    Philips-support

    Hvilket børstehoved passer til min Sonicare-tandbørste?

    Udgivet den 28. august 2024

    Der er tre forskellige typer Sonicare-børstehoveder. Hvilket børstehoved der passer til din tandbørste, afhænger af den model, du har.  

    • Klik på-børstehovedet er standardbørstehovedet og passer til de fleste af Sonicares genopladelige tandbørster. 

    • Vores ældre Essence-modeller har et større børstehoved, der kan skrues på.
       

    • Philips One- og Philips One for Kids-børstehovederne passer kun til Philips One og Philips One for Kids. 

    Klik på-børstehoved

    Skru på-børstehoved

    Philips One-børstehoved

    Philips One-børstehoveder kan også klikkes på. De må dog kun bruges sammen med Philips One-tandbørsten. 
     
    Smart-tandbørstehoveder

    Smart-tandbørstehoveder er designet til at fortælle din tandbørste, hvilket børstehoved du bruger. Tandbørsten vælger derefter den optimale indstilling og intensitet. Du kan genkende et Smart-tandbørstehoved på Smart-ikonet nederst på børstehovedet. 
    Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX7106/01 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX7420/08 , HX7403/05 , HX7401/07 , HX7119/02 , HX7400/06 , HX9913/17 , HX9911/79 , HX9911/89 , HX3603/01 , HX9913/18 , HX7411/02 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX9918/89 , HY1200/26 , HY1200/25 , HX9992/31 , HX3601/01 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9992/44 , HX9992/45 , HY1100/01 , HY1100/02 , HY1100/04 , HX9911/09 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/54 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9911/13 , HX6352/42 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9691/02 , HX9641/01 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9924/43 , HX9924/03 , HX9192/01 , HX9924/13 , HX9954/53 , HX9944/03 , HX6341/02 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX6392/02 , HX6341/07 , HX6311/07 , HX3120/01 , HX3110/00 , HX5350/02 , HX6014/35 , HX6013/05 , HX6023/05 , HX6311/02 , HX6002/40 , HX6001/40 , HX6381/02 , HX6014/33 , HX6024/05 , HX6013/02 , HX6022/05 , HX6023/02 , HX6011/02 , HX6021/02 , HX5551/02 , HX5751/02 . Klik her for at vise flere produktnumre Klik her for at vise færre produktnumre

    Ofte stillede spørgsmål

    Andre nyttige links

    Har du brug for hjælp med produktet?

    Leder du efter noget andet?

    Se alle Philips Support-muligheder

    Supportwebsted
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

    Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.