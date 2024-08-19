Hvad betyder symbolerne på Phillips Sonicare-tandbørsten?

Symbolerne på din elektriske Philips Sonicare-tandbørste giver oplysninger om tandbørstens indstillinger og status.



1. Intensitetsindstillinger



2. SenseIQ (kun for Prestige 9900)



3. Påmindelse om udskiftning af børstehoved



4. Batteriindikator





Batteriindikator Dette symbol lyser, når din tandbørste har et lavt batteriniveau eller oplader.

Påmindelse om udskiftning af børstehoved Dette symbol lyser, når du skal udskifte børstehovedet. Det kan også blinke, når der bruges for meget tryk (på visse modeller).

Intensitetsindstilling Antallet af linjer eller prikker, der lyser, viser den valgte intensitetsindstilling. Intensitetsindstillingen angiver, hvor kraftigt børstehovedet vibrerer.