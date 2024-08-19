Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    Philips-support

    Hvad betyder symbolerne på Phillips Sonicare-tandbørsten?

    Udgivet den 19. august 2024
    Symbolerne på din elektriske Philips Sonicare-tandbørste giver oplysninger om tandbørstens indstillinger og status.

    1. Intensitetsindstillinger

    2. SenseIQ (kun for Prestige 9900)

    3. Påmindelse om udskiftning af børstehoved

    4. Batteriindikator

     

    Batteriindikator

    Dette symbol lyser, når din tandbørste har et lavt batteriniveau eller oplader.
    Sonicare-batteriindikator

    Påmindelse om udskiftning af børstehoved

    Dette symbol lyser, når du skal udskifte børstehovedet. Det kan også blinke, når der bruges for meget tryk (på visse modeller). 
    Udskiftning af Sonicare-børstehoved

    Intensitetsindstilling

    Antallet af linjer eller prikker, der lyser, viser den valgte intensitetsindstilling. Intensitetsindstillingen angiver, hvor kraftigt børstehovedet vibrerer.
    Sonicare intensitetsindstillinger

    SenseIQ (kun for Prestige 9900)

    SenseIQ-ikonet på håndtaget lyser, når smartfunktionerne er aktive under børstning. Det lyser også for at bekræfte, at indstillingerne er blevet aktiveret eller deaktiveret.

    Se brugervejledningen for at få oplysninger om symbolerne på din specifikke model. 
    Sonicare SenseIQ

    Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7108/04 , HX7421/08 , HX7401/07 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7119/02 , HX7403/05 , HX7101/04 , HX7400/06 , HX9913/18 , HX9911/89 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7108/03 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7101/01 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9992/12 , HX9992/02 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/43 , HX9992/11 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9924/43 , HX9924/13 , HX9924/03 , HX9954/53 , HX9944/03 . Klik her for at vise flere produktnumre Klik her for at vise færre produktnumre

    Ofte stillede spørgsmål

    Andre nyttige links

    Har du brug for hjælp med produktet?

    Leder du efter noget andet?

    Se alle Philips Support-muligheder

    Supportwebsted
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

    Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.