Symbolerne på din elektriske Philips Sonicare-tandbørste giver oplysninger om tandbørstens indstillinger og status.
1. Intensitetsindstillinger
2. SenseIQ (kun for Prestige 9900)
3. Påmindelse om udskiftning af børstehoved
4. Batteriindikator
Udgivet den 19. august 2024
Batteriindikator
Dette symbol lyser, når din tandbørste har et lavt batteriniveau eller oplader.
Påmindelse om udskiftning af børstehoved
Dette symbol lyser, når du skal udskifte børstehovedet. Det kan også blinke, når der bruges for meget tryk (på visse modeller).
Intensitetsindstilling
Antallet af linjer eller prikker, der lyser, viser den valgte intensitetsindstilling. Intensitetsindstillingen angiver, hvor kraftigt børstehovedet vibrerer.
SenseIQ (kun for Prestige 9900)
SenseIQ-ikonet på håndtaget lyser, når smartfunktionerne er aktive under børstning. Det lyser også for at bekræfte, at indstillingerne er blevet aktiveret eller deaktiveret.
Se brugervejledningen for at få oplysninger om symbolerne på din specifikke model.
