Brug af Philips/Saeco-kaffeoliefjerner-tabletter (CA6704) hjælper med at fjerne fedt fra din espressomaskines bryggeenhedsfilter for at sikre, at din maskine fungerer ordentligt. Du kan finde en trinvis vejledning herunder.

De kan købes på Philips onlinebutik.

Bemærk: Brug af kaffeoliefjernertabletter afkalker ikke din espressomaskine.