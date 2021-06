Din Philips OneBlade er udstyret med en indikator for skærslitage.En grøn bjælke vises gradvist på skæret, når du bruger det. Når denne bjælke er tydeligt synlig, anbefales det at udskifte skæret for at få de bedste resultater. Mens den grønne bjælke er beregnet til at være en indikator, kan du muligvis ønske at udskifte skæret før eller senere end angivet, afhængigt af hvor tilfreds du er med skærets ydeevne.Brug altid originale udskiftningsskær fra Philips til din OneBlade.Afhængigt af din brug kan skærets nøjagtige levetid variere. På samme måde som med manuelle skær bliver dit skær med tiden sløvt, og dette kan resultere i nedsat barberingsevne og en øget fornemmelse af hårtræk under barbering og trimning.Tilbehør som kamme eller kapper kan forhindre udskiftningsindikatoren på skæret i at fungere korrekt. For at opnå optimal ydeevne anbefaler vi altid, at du udskifter skæret mindst én gang hver fjerde måned.Hvis du vil købe nye skær til din Philips OneBlade, skal du besøge vores onlinebutik