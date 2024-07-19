Hvorfor kræver min Philips Sonicare-app tilladelser

Tilladelse til placeringstjenester giver Philips Sonicare-appen tilladelse til automatisk at modtage børsteoplysninger. Philips Sonicare-appen kræver ikke placeringstjenesten for at fungere. Men dine placeringsdata vil blive brugt til at finde en butik i nærheden af dig eller til at henvise til kontaktoplysninger for kundeservice i dit land.