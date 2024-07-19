Hvorfor kræver min Philips Sonicare-app tilladelser
Philips Sonicare-appen beder om din tilladelse til at få adgang til funktioner på din mobilenhed, f.eks. tilladelse til placering eller adgang til kontakter. Find ud af hvorfor.
Philips Sonicare-appen kan bede om din tilladelse til at få adgang til:
Placeringstjenester
Identitet
Kalender
Kontakter
Telefonfunktion
Mikrofon
Tilladelse til placeringstjenester giver Philips Sonicare-appen tilladelse til automatisk at modtage børsteoplysninger. Philips Sonicare-appen kræver ikke placeringstjenesten for at fungere. Men dine placeringsdata vil blive brugt til at finde en butik i nærheden af dig eller til at henvise til kontaktoplysninger for kundeservice i dit land.
Denne funktion giver dig mulighed for at bruge din Google+- eller Facebook-konto til nem adgang.
Denne tilladelse giver dig mulighed for at oprette en kalenderbegivenhed hos din tandlæge eller tandplejer. Dette betragtes som fortrolige oplysninger og bruges kun til at oprette dine aftaler.
Kontakter giver dig mulighed for at dele dine rapporter om tandbørstning med din tandlæge eller tandplejer ved hjælp af kontaktfunktionen. Dette betragtes som fortrolige oplysninger og bruges kun til at kontakte din tandlæge eller tandplejer.
Telefontilladelser er påkrævet for at ringe direkte til Philips Kundecenter.
Mikrofontilladelser er påkrævet for at afspille lyd via appen. Mikrofonadgang giver dig også mulighed for at bruge virtuelle assistenter som Siri eller Google Assistent til at åbne appen. Philips Sonicare-appen vil aldrig foretage mikrofonoptagelser.
Sonicare-app: Du kan finde flere oplysninger i den komplette politik om beskyttelse af personlige oplysninger her .
Sonicare for Kids-app: Du kan finde flere oplysninger i den komplette politik om beskyttelse af personlige oplysninger her.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:HX7423/09 , HX7423/08 , HX7420/08 . Klik her for at vise flere produktnumre ›