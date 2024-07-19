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Hvorfor kræver min Philips Sonicare-app tilladelser

Philips Sonicare-appen beder om din tilladelse til at få adgang til funktioner på din mobilenhed, f.eks. tilladelse til placering eller adgang til kontakter. Find ud af hvorfor.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX7423/09 , HX7423/08 , HX7420/08 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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