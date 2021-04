My Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max har lav sugestyrke

Hvis din Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max eller SpeedPro Max Aqua har lav sugestyrke, kan du finde vores råd til fejlfinding nedenfor.

Filteret er tilstoppet Hvis filteret på din Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max er snavset, kan det påvirke ydeevnen for dit trådløse vakuum.



Følg nedenstående trin for at rengøre filteret for at opnå optimal rengøringseffekt:



1. Tag støvdækslet af apparatet

2. Afmontér filteret, hvor det er placeret under støvbeholderen

Bemærk: Filteret består af et almindeligt filter og et skumfilter. Det almindelige filter kan ikke vaskes. Skumdelen kan vaskes med vand.

3. Adskil skumfilteret fra det almindelige filter

4. Vask skumfilteret med vand og vent, indtil det er helt tørt

Bemærk: Skumfilteret skal være helt tørt, før du kan sætte det tilbage i apparatet.

5. Rengør det almindelige filter ved at banke på det

6. Sæt det almindelige filter og skumfilteret sammen, og sæt det tilbage i støvbeholderen



Rullebørsten sidder fast Snavs eller hår kan komme i klemme under børsten på din Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max. Dette kan medføre, at rullebørsten sætter sig fast.



For at løse dette problem skal du følge nedenstående trin for at rengøre børsten på din støvsuger:



1. Sluk for apparatet

2. Vend mundstykket på hovedet

3. Tag rullebørsten ud ved at dreje på den dedikerede flap (se billede 2 nedenfor)

4. Brug en saks til at fjerne hår, tråde osv., der har samlet sig rundt om rullebørsten (se billede 3 nedenfor)

5. Sæt rullebørsten tilbage i mundstykket (se billede 4 nedenfor)