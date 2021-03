Sørg for kun at bruge de dele, der hører til denne type pumpe – bland ikke delene med andre dele fra Philips-brystpumper. Selv om de ligner hinanden meget, er de ikke ens, og hvis de blandes, kan det medføre, at pumpen ikke fungerer efter hensigten.

Sørg for kun at bruge de dele, der hører til denne type pumpe – bland ikke delene med andre dele fra Philips-brystpumper. Selv om de ligner hinanden meget, er de ikke ens, og hvis de blandes, kan det medføre, at pumpen ikke fungerer efter hensigten.

Sørg for kun at bruge de dele, der hører til denne type pumpe – bland ikke delene med andre dele fra Philips-brystpumper. Selv om de ligner hinanden meget, er de ikke ens, og hvis de blandes, kan det medføre, at pumpen ikke fungerer efter hensigten.

Sørg for kun at bruge de dele, der hører til denne type pumpe – bland ikke delene med andre dele fra Philips-brystpumper. Selv om de ligner hinanden meget, er de ikke ens, og hvis de blandes, kan det medføre, at pumpen ikke fungerer efter hensigten.

Sørg for kun at bruge de dele, der hører til denne type pumpe – bland ikke delene med andre dele fra Philips-brystpumper. Selv om de ligner hinanden meget, er de ikke ens, og hvis de blandes, kan det medføre, at pumpen ikke fungerer efter hensigten.

Sørg for, at du har samlet brystpumpen med den bløde, justerbare pude. Hvis puden ikke bruges, kan det resultere i for høj sugestyrke.

Sørg for, at du har samlet brystpumpen med den bløde, justerbare pude. Hvis puden ikke bruges, kan det resultere i for høj sugestyrke.

Sørg for, at du har samlet brystpumpen med den bløde, justerbare pude. Hvis puden ikke bruges, kan det resultere i for høj sugestyrke.

Sørg for, at du har samlet brystpumpen med den bløde, justerbare pude. Hvis puden ikke bruges, kan det resultere i for høj sugestyrke.

Sørg for, at du har samlet brystpumpen med den bløde, justerbare pude. Hvis puden ikke bruges, kan det resultere i for høj sugestyrke.

Når du bruger en brystpumpe første gang, kan du opleve, at sugestyrken i starten er for høj. Det kan hjælpe at øve sig.

Når du bruger en brystpumpe første gang, kan du opleve, at sugestyrken i starten er for høj. Det kan hjælpe at øve sig.

Når du bruger en brystpumpe første gang, kan du opleve, at sugestyrken i starten er for høj. Det kan hjælpe at øve sig.

Når du bruger en brystpumpe første gang, kan du opleve, at sugestyrken i starten er for høj. Det kan hjælpe at øve sig.

Når du bruger en brystpumpe første gang, kan du opleve, at sugestyrken i starten er for høj. Det kan hjælpe at øve sig.