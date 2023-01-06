Hvis du vil vide, hvor sikkert det er at bruge skærfolie på kroppen, kan du læse oplysningerne nedenfor.



Alle Philips-produkter med skærfolie er hudvenlige. Philips er ikke dermatologiske eksperter og kan ikke give individuelle råd om hud, hår eller negle.



Før du bruger et Philips-produkt med skærfolie, er det en god ide at kontrollere trimmerenheden visuelt for at sikre, at skærfolien stadig er intakt. For at minimere slid på folien skal du opbevare produktet sikkert og beskytte folien mod tryk eller stød udefra ved at påsætte en kappe eller kam. Udskift straks folien, hvis den er beskadiget, via vores webbutik eller din lokale kundeservice.



Du kan bruge skærfolien til at trimme og barbere din kropsbehåring fra halsen og nedefter, f.eks. armhuler, arme, ben og bikiniområde eller kønsbehåring (med en trimmerkam). Når du bruger shaverhovedet eller trimmeren på intime områder (ydersiden og indersiden af de ydre skamlæber), skal du sørge for at sætte trimmerkammen fast på shaverhovedet. Vi anbefaler, at du ikke bruger den i ansigtet eller på hovedet, da du ikke får de ønskede resultater, og det kan også beskadige huden.



Nogle produkter leveres med ekstra tilbehør til brug på følsomme områder, f.eks. omkring kønsdelene. Du kan finde flere oplysninger om brug af dette tilbehør i brugervejledningen eller ved at kontakte os.



Hvis du stadig ikke er sikker på, hvordan du bruger Philips-enheder med skærfolie, skal du kontakte din læge eller andet sundhedspersonale, som kan undersøge, om din hud er egnet til denne type hårfjerningsenhed.

