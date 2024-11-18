Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    Philips-support

    Hvordan skifter jeg intensitetsindstillinger på min Sonicare-tandbørste?

    Udgivet den 18. november 2024
    Du kan ændre intensiteten af din Sonicare-tandbørste på håndtaget eller i appen. Se de forskellige måder, hvorpå du kan ændre intensiteten af din Sonicare-tandbørste, nedenfor.  

    Skift af intensitet på Sonicare Prestige 9900

    Tandbørsten er som standard indstillet til høj intensitet. Dette er det tredje og største af de tre indikatorlys.  

    • Det midterste indikatorlys er indstillet til medium intensitet.  

    • Det nederste indikatorlys er indstillet til lav intensitet. 

    Du kan ændre indstillingen under børstningen ved at trykke på intensitetsindikatorerne eller i Sonicare-appen.

    Skift af intensitet på DiamondClean Smart

    Du kan vælge mellem tre forskellige intensitetsniveauer: lav, medium og høj. Intensiteten vælges automatisk ud fra det børstehoved, du monterer. Under børstningen kan du ændre intensiteten ved at trykke på tilstands-/intensitetsknappen. Denne funktion kan ikke justeres, hvis håndtaget er sat på pause eller slukket. 

    Skift af intensitet med tænd/sluk-knappen

    Nogle Sonicare-tandbørster har intensitetsindstillinger, men ikke LED-lys. Disse modeller giver dig mulighed for at ændre intensiteten ved at trykke på tænd/sluk-knappen, mens den er i brug.

    Skift af intensitet på FlexCare Platinum

    Du kan vælge mellem tre forskellige intensitetsniveauer: lav, medium og høj. Hvis du vil øge intensitetsniveauet, skal du trykke på knappen +. Tryk på knappen – for at reducere intensiteten. Dette kan gøres når som helst under børstningen. 

    Skift af intensitet i Sonicare-appen (kun Prestige)

    Du kan også ændre intensiteten af din Sonicare Prestige-tandbørste i Sonicare-appen. Sådan gør du: 

    1. Åbn Sonicare-appen. 

    1. Tryk på knappen ^ på skærmen til forbørstning for at udvide indstillingerne for tandbørsten: Tryk på Lav (Low), Medium (Medium) eller Høj intensitet (High intensity) øverst på skærmen. 

    1. Et flueben vises på opdateringsskærmen. Angiver, at din intensitet er ændret. Den vil også blive vist på håndtaget. 

    1. Tryk på pilen < for at starte børstningen med din nye intensitet. 

    Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX7106/01 , HX7101/04 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/09 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX7403/05 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX9911/79 , HX9911/89 , HX7429/02 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/03 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX9918/89 , CP0552/01 , CP0551/01 , HX9992/31 , CP0471/01 , CP0557/01 , CP0556/01 , CP1717/01 , CP1718/01 , CP1715/01 , CP1716/01 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX9917/88 , HX9992/12 , HX9992/45 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/43 , HX9992/44 , CP1208/01 , HX9631/17 , HX9631/18 , HX9944/13 , COP2013/01 , COP2015/01 , COP2014/01 , HX9911/09 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , CP1207/01 , CP1209/01 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9601/03 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9192/01 , HX9924/03 , HX9924/13 , HX9924/43 , CP0555/01 , HX9351/52 , HX9363/63 , HX9353/56 , HX9331/33 , HX9351/53 , HX9393/93 , HX9393/93R1 , HX9954/53 , HX9944/03 , HX9331/32 , CP0473/01 , CP0474/01 , HX9342/09 , HX9312/04 , HX9372/04 , HX9142/31 , HX6631/41 , CP0546/01 , HX9362/67 , HX9333/07 , CP0472/01 , CP0467/01 , HX9352/04 , HX9112/02 , HX9142/10 , HX9342/02 , HX9382/04 , HX9322/12 , HX9332/04 . Klik her for at vise flere produktnumre Klik her for at vise færre produktnumre

    Ofte stillede spørgsmål

    Andre nyttige links

    Har du brug for hjælp med produktet?

    Leder du efter noget andet?

    Se alle Philips Support-muligheder

    Supportwebsted
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

    Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.