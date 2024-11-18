Hvordan skifter jeg intensitetsindstillinger på min Sonicare-tandbørste?
Skift af intensitet på Sonicare Prestige 9900
Tandbørsten er som standard indstillet til høj intensitet. Dette er det tredje og største af de tre indikatorlys.
-
Det midterste indikatorlys er indstillet til medium intensitet.
-
Det nederste indikatorlys er indstillet til lav intensitet.
Du kan ændre indstillingen under børstningen ved at trykke på intensitetsindikatorerne eller i Sonicare-appen.
Skift af intensitet i Sonicare-appen (kun Prestige)
Du kan også ændre intensiteten af din Sonicare Prestige-tandbørste i Sonicare-appen. Sådan gør du:
-
Åbn Sonicare-appen.
-
Tryk på knappen ^ på skærmen til forbørstning for at udvide indstillingerne for tandbørsten: Tryk på Lav (Low), Medium (Medium) eller Høj intensitet (High intensity) øverst på skærmen.
-
Et flueben vises på opdateringsskærmen. Angiver, at din intensitet er ændret. Den vil også blive vist på håndtaget.
-
Tryk på pilen < for at starte børstningen med din nye intensitet.