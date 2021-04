Du kan nemt ændre tandbørstens intensitetsindstillinger i Sonicare-appen.

Åbn Sonicare-appen.

Tryk på knappen ^ på skærmen til forbørstning for at udvide tandbørstens indstillinger. Tryk på Lav (Low), Medium (Medium) eller Høj intensitet (High intensity) øverst på skærmen.

Når du ser et flueben på opdateringsskærmen, er din intensitet blevet ændret. Din nye intensitet angives også på håndtaget. Tryk på pilen < for at starte børstningen med din nye intensitet.

Bemærk: Intensitetsindstillingerne kan justeres, så de passer til dig. For at opnå optimale resultater anbefaler vi, at du bruger indstillingen til høj intensitet.