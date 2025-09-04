For at opnå optimal skære- og glideevne anbefaler vi, at du udskifter folien hver 12. måned, eller når den ikke længere giver de barberings- eller trimningsresultater, du forventer. Udskift altid folien med en original folie fra Philips.



Afhængigt af din brug kan foliens nøjagtige levetid variere. På samme måde som med et manuelt skær bliver folien med tiden sløv, og dette kan medføre nedsat barberingsevne og en øget fornemmelse af, at den trækker i håret under barbering og trimning. Det kan være en god ide at udskifte folien før eller senere end angivet afhængigt af, hvor tilfreds du er med foliens ydeevne.

