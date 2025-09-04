For at opnå optimal skære- og glideevne anbefaler vi, at du udskifter folien hver 12. måned, eller når den ikke længere giver de barberings- eller trimningsresultater, du forventer. Udskift altid folien med en original folie fra Philips.
Afhængigt af din brug kan foliens nøjagtige levetid variere. På samme måde som med et manuelt skær bliver folien med tiden sløv, og dette kan medføre nedsat barberingsevne og en øget fornemmelse af, at den trækker i håret under barbering og trimning. Det kan være en god ide at udskifte folien før eller senere end angivet afhængigt af, hvor tilfreds du er med foliens ydeevne.
Hvornår skal jeg udskifte folien på min ladyshaver?
Udgivet den 04 september 2025
Godt at vide
- Udskift straks skærfolien, hvis den bliver beskadiget.
- Hårets tæthed og tykkelse påvirker skærfoliens levetid.
- Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af folien kan hjælpe med at maksimere dens levetid og sikre optimal barbering. Rengør din Philips-ladyshaver efter hver brug for at fjerne hår og snavs.
- Opbevar din ladyshaver med en påsat kam eller et påsat beskyttelsesdæksel for at beskytte folien mod utilsigtede skader.