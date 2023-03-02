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Hvorfor lækker Sonicare Cordless Power Flosser vand?
Det er normalt, når der siver vand ud af hullet under udløserknappen til dysen. Dette hul er lavet til at lade ubrugt vand løbe ud af dysen.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX3806/33 , HX3806/31 , HX3866/41 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
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