Hvis instruktionerne nedenfor ikke hjælper, kan du kontakte os eller klikke her for at indsende en online-garantianmodning, så vi kan hjælpe dig med at få udskiftet enheden. Alle Sonicare-tandbørster og Power Flosser leveres med 2 års garanti.
Din Sonicare-tandbørste måler det tryk, du påfører, mens du børster, for at beskytte dit tandkød og dine tænder. Hvis du trykker for hårdt, ændrer håndtaget vibrationen. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion ved at følge instruktionerne nedenfor.
- Sæt tandbørsten i opladeren.
- Tryk på tilstands-/intensitetsknappen og hold den nede, mens du trykker to gange på tænd/sluk-knappen på en oplader. Håndtaget bipper to gange som bekræftelse på, at funktionen er aktiveret.
- Deaktiver tryksensoren ved at holde tilstands-/intensitetsknappen nede og trykke to gange på tænd/sluk-knappen på en oplader. Håndtaget bipper én gang som bekræftelse på, at funktionen er deaktiveret.