    Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg tryksensoren på min Sonicare?

    Udgivet den 23. august 2024

    Hvis instruktionerne nedenfor ikke hjælper, kan du kontakte os eller klikke her for at indsende en online-garantianmodning, så vi kan hjælpe dig med at få udskiftet enheden. Alle Sonicare-tandbørster og Power Flosser leveres med 2 års garanti.

    Din Sonicare-tandbørste måler det tryk, du påfører, mens du børster, for at beskytte dit tandkød og dine tænder. Hvis du trykker for hårdt, ændrer håndtaget vibrationen. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion ved at følge instruktionerne nedenfor.
    1. Sæt tandbørsten i opladeren.
    2. Tryk på tilstands-/intensitetsknappen og hold den nede, mens du trykker to gange på tænd/sluk-knappen på en oplader. Håndtaget bipper to gange som bekræftelse på, at funktionen er aktiveret.
    3. Deaktiver tryksensoren ved at holde tilstands-/intensitetsknappen nede og trykke to gange på tænd/sluk-knappen på en oplader. Håndtaget bipper én gang som bekræftelse på, at funktionen er deaktiveret.

    DiamondClean-tandbørster

    DiamondClean Smart-tandbørster adskiller sig en smule fra ovenstående metode.

    1. Tryk på tilstands-/intensitetsknappen og hold den nede (den nederste knap).
    2. Tryk to gange på tænd/sluk-knappen (den øverste knap), mens du holder tilstands-/intensitetsknappen nede.
    3. Slip tilstands-/intensitetsknappen. Hvis du ser batteriindikatoren i tandbørstens base blinke to gange og hører to bip, er funktionen aktiveret. Hvis du gentager processen for at deaktivere processen, vil batteriindikatoren blinke én gang og bippe én gang.

    Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX7106/01 , HX7423/09 , HX7403/05 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7420/08 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX9911/89 , HX9913/18 , HX9911/79 , HX9913/17 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX9918/89 , HX9992/31 , CP1922/01 , CP0755/01 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9917/88 , HX9917/90 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX3673/14 , HX3671/11 , HX3675/13 , HX3671/14 , HX3673/13 , HX3675/15 , HX3673/11 , HX3671/13 , HX9992/12 , HX9992/45 , HX6800/87 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/43 , HX9992/44 , CP1208/01 , HX6848/98 , HX6483/52 , HX9944/13 , HX9911/09 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/53 , HX9911/94 , HX9911/63 , HX9911/39 , CP1207/01 , CP1209/01 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9691/02 , HX6856/29 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9631/16 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX6800/44 , HX6850/57 , HX6830/35 , HX6836/24 , HX6830/44 , HX6837/24 , HX6807/35 , HX6800/35 , HX6807/24 , HX6851/34 , HX6806/04 , HX6807/28 , HX6802/04 , HX6803/04 , HX6800/63 , HX6806/03 , HX6800/04 , HX6807/51 , HX6807/63 , HX6851/53 , HX6857/28 , CP0754/01 , HX6850/47 , HX6859/29 , HX6877/34 , HX6877/28 , HX9924/03 , HX9924/43 , HX9924/13 , HX9954/53 , HX9944/03 , HX9142/31 , HX9112/02 , HX9142/10 . Klik her for at vise flere produktnumre Klik her for at vise færre produktnumre

