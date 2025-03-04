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Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCY903/71, SCY903/01, SCY933/01. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Er det sikkert at bruge misfarvede Philips Avent-produkter?
Hvordan forbereder jeg min Philips Avent-flaske og -sut til første brug?
Hvordan kan jeg se forskel på Natural- og Natural Response-sutter?
Kan jeg give mit barn tyktflydende mad med Natural Response-sutten?
Hvordan samler jeg Natural Response-flasken og -sutten?
Kan jeg bruge Natural Response-sutten sammen med den originale Natural-flaske?
Hvordan er min originale Natural-sut eller anti-koliksut sammenlignet med Natural Response-sutten?
Er Philips Avent-flasker egnede til fryseren?
Hvorfor er der ingen aldersangivelse på pakkerne med Natural Response-sutter?
Hvilken Natural Response-sut passer bedst til mit barn?
Hvorfor afviser mit barn Natural Response-sutten?
Kan mine Philips Avent-produkter til madning med flaske bruges med hinanden?
Hvad er fordelene ved Natural Response-sutten?