Philips-support Kan mine Philips Avent-produkter til madning med flaske bruges med hinanden?

Se oplysningerne nedenfor for at finde ud af, hvilke Philips Avent-sutteflasker og -sutter der kan bruges sammen.



I de 4 afsnit nedenfor finder du alt, hvad du har brug for at vide om anvendeligheden med Philips Avent:

Natural- og Natural Response

Natural-glas

Antikolik

AirFree-åbning.

Hvert afsnit viser en kombination af elementer sammen med et flueben eller et kryds for at angive, om denne kombination er kompatibel.

Natural- og Natural Response Billedet nedenfor viser, hvilke Philips Avent-produkter der kan bruges sammen med Natural- og Natural Response-flasker, skrueringe og sutter.



De bedste tip til Philips Avent Natural and Natural Response: Den samme skruering sælges sammen med både Natural- og Natural Response-flasker. Det betyder, at du kan bruge skrueringene til begge typer flasker. Natural-glas Billedet nedenfor viser, hvilke Philips Avent-produkter der kan bruges sammen med vores Natural-glasflasker.



De bedste tip til Philips Avent Natural-glasflasker: Du kan bruge både Natural- og Natural Response-skrueringe og -sutter på glasflasker.

Hvis du har antikoliksutter/-skrueringe eller en AirFree-åbning, kan de ikke bruges sammen med Natural-glasflasker. Antikolik Billedet nedenfor viser, hvilke Philips Avent-produkter der kan bruges sammen med antikolikflasker, -skrueringe og -sutter. AirFree-åbning Billedet nedenfor viser, hvilke Philips Avent-produkter der kan bruges sammen med AirFree-åbningen.



De bedste tip til Philips Avent AirFree-åbning: Du kan bruge din AirFree-åbning sammen med alle Philips Avent-flasker af plastik (men ikke glas).

Når du bruger en Philips Avent Natural Response- eller antikoliksut og den medfølgende skruering, kan AirFree-åbningen bruges. Yderligere hjælp Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende dine Philips Avent-produkter.