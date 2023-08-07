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Kan mine Philips Avent-produkter til madning med flaske bruges med hinanden?

Se oplysningerne nedenfor for at finde ud af, hvilke Philips Avent-sutteflasker og -sutter der kan bruges sammen.

I de 4 afsnit nedenfor finder du alt, hvad du har brug for at vide om anvendeligheden med Philips Avent:

  • Natural- og Natural Response 

  • Natural-glas 

  • Antikolik 

  • AirFree-åbning.

Hvert afsnit viser en kombination af elementer sammen med et flueben eller et kryds for at angive, om denne kombination er kompatibel.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCY903/71, SCY906/11, SCY933/01. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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