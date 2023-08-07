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Se oplysningerne nedenfor for at finde ud af, hvilke Philips Avent-sutteflasker og -sutter der kan bruges sammen.
I de 4 afsnit nedenfor finder du alt, hvad du har brug for at vide om anvendeligheden med Philips Avent:
Natural- og Natural Response
Natural-glas
Antikolik
AirFree-åbning.
Hvert afsnit viser en kombination af elementer sammen med et flueben eller et kryds for at angive, om denne kombination er kompatibel.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCY903/71, SCY906/11, SCY933/01. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Er det sikkert at bruge misfarvede Philips Avent-produkter?
Hvordan forbereder jeg min Philips Avent-flaske og -sut til første brug?
Hvorfor er der ingen aldersangivelse på pakkerne med Natural Response-sutter?
Hvordan er min originale Natural-sut eller anti-koliksut sammenlignet med Natural Response-sutten?
Hvordan samler jeg Natural Response-flasken og -sutten?
Er Philips Avent-flasker egnede til fryseren?
Kan mine Philips Avent-produkter til madning med flaske bruges med hinanden?
Kan jeg give mit barn tyktflydende mad med Natural Response-sutten?
Hvordan kan jeg se forskel på Natural- og Natural Response-sutter?
Hvorfor afviser mit barn Natural Response-sutten?
Hvilken Natural Response-sut passer bedst til mit barn?