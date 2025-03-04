Den største fordel ved vores Natural Response-sut er, at den opfører sig mere som et bryst, så dit barn kan drikke, synke og trække vejret ved hjælp af sin naturlige rytme. Præcis som din baby ville under amning. Der kommer kun mælk ud af sutten, når barnet drikker aktivt. Natural Response-sutten lækker ikke. Babyen har altid kontrol over gennemstrømningen og kan drikke og holde pause, når den ønsker det. Uanset om du ammer naturligt eller mader med flaske, giver Natural Response-sutten dig frihed til at skifte mellem de to madningsmetoder.

I kombination med vores AirFree-ventilindsats er sutten fuld af mælk, ikke luft. Den giver komfort under madning og er designet til at reducere almindelige problemer som kolik og opstød.

Det kan tage nogle få forsøg for barnet at blive fortrolig med Natural Response-sutten. Så mist ikke modet, hvis din baby afviser den nye sut efter nogle forsøg. Det kan tage op til 2 til 3 forsøg, før barnet finder den sut, der passer, især når det skifter fra en flaske med fri gennemstrømning.