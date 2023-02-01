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Philips-support

Hvordan afkalker jeg mit Philips-dampstrygejern?

Hvis du vil finde Philips-dampstrygejernets model og følge den korrekte afkalkningsprocedure nedenfor (ikke for dampstrygejern), kan du se i brugervejledningen eller se modelnummeret (f.eks. DST8050/26, GC4909/60) under strygesålen, som det følgende billede viser.

modelnummer

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: GC4567/80R1 , GC2146/40R1 , DST2010/20 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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