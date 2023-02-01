Hvordan afkalker jeg mit Philips-dampstrygejern?

Hvis du vil finde Philips-dampstrygejernets model og følge den korrekte afkalkningsprocedure nedenfor (ikke for dampstrygejern), kan du se i brugervejledningen eller se modelnummeret (f.eks. DST8050/26, GC4909/60) under strygesålen, som det følgende billede viser.
Med tiden kan dit apparat danne kalk. Jo hårdere vandet i dit område er, jo hurtigere dannes der kalkpartikler, som aflejres. Afkalkning af dit Philips-dampstrygejern hver 1-2. måned kan forhindre brune pletter, brunt vand og lækage. Regelmæssig rengøring sikrer effektiv dampfunktion og forlænger apparatets levetid.
Nedenstående oplysninger gælder for alle Philips-dampstrygejern.
Fyld vandtanken og tænd. (Hvis dit strygejern har justerbare indstillinger, skal du vælge MAX TEMP og NO STEAM).
Når indikatoren slukker, skal du tage stikket ud og holde strygejernet ind over håndvasken, så strygesålen er vandret.
Aktivér CALC CLEAN ved hjælp af knappen eller vælgeren. (Afhænger af modellen. Tryk, og hold nede, hvis det er nødvendigt).
Ryst strygejernet forsigtigt frem og tilbage, indtil det er tomt. Der kommer vand, damp og kalk ud af damphullerne.
Varm strygejernet op og glid hen over en klud for at rengøre strygesålen. Gentag processen, hvis det er nødvendigt.
Gentag hele processen en gang om måneden, eller mere hvis det er nødvendigt.
Nedenstående oplysninger gælder kun for: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Tag stikket ud af stikkontakten, og sørg for, at strygejernet er kølet af.
Læg strygejernet fladt ned, og skub Quick Calc Release-låsen op bag på strygejernet.
Fjern kalkbeholderen. Tøm, skyl og lad den tørre.
Tør eventuelle kalkaflejringer eller -rester omkring strygejernets åbning af. Sæt beholderen i igen, og lås den på plads.
Gentag denne proces en gang om måneden eller efter behov.