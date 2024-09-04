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Philips-support

Hvordan anmoder jeg om pengene tilbage på min tilfredshedsgaranti?

Besøg www.philips.com/sonicare-moneyback for at se de specifikke politikker og procedurer for dit land for at anmode om pengene tilbage på din tilfredshedsgaranti.
 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX4022/01 , HX4022/04 , HX4023/02 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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