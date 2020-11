Det er ikke usædvanligt, at huden bliver irriteret de første gange når du barberer dig med en ny barbermaskine, eftersom huden behøver tid til at vænne sig til et nyt barberingssystem. Vi anbefaler en tilvænningsperiode på 3 uger. I den periode bør du barbere dig mindst 3 gange per uge, for at vænne huden til barbermaskinen. I den tid bør du ikke anvende nogen anden barberingsmetode (f. eks. barberhøvl), eftersom det kan forlænge tilvænningsperioden.