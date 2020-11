Vores hvideste pærer til stilfuld ydeevne på vejen

Bedre og klarere lys giver øget ydeevne på vejen. Med deres optimerede glødetrådsgeometri med høj præcision, gasfyldning under højtryk, højpræcisionsbelægning og højkvalitets UV-kvartsglas sætter Philips WhiteVision ultra-lyskilderne en ny standard for hvidt lys til lovlig brug på vejene. Pærerne er udviklet til at levere fantastisk stil og sigtbarhed for at give en mere afslappet og underholdende køreoplevelse.