I overensstemmelse med høje kvalitetsstandarder

Philips' bilprodukter og -tjenester anses for af være af høj kvalitet på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og markedet for reservedele. Vores udstyr, der er af høj kvalitet og testet i overensstemmelse med de højeste standarder, er designet til at maksimere sikkerheden og komforten for vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) til at kunne overholde de strengeste ECE-krav. Kort sagt: Det er kvalitet, du kan stole på.