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Udgået
190BL1CB/00
B-line
19" (48,3 cm)
Format 16:10
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
Compact Ergo Base er en brugervenlig skærmfod fra Philips, som kan vippes, drejes og højdetilpasses, så enhver bruger kan indstille skærmen efter sit personlige behov.
Skærmtiltning og -drejning er en mekanisme, der er indbygget i skærmens fod, som giver dig mulighed for at dreje og vippe skærmen bagud eller fremad.
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