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Udgået

BrillianceLED-baggrundsbelyst LCD-skærm

19S4QAB/01

3

| (1) Anmeldelse

Essentielle funktioner, effektiv ydeevne

Skærmen fra Philips med 25 % genbrugsmaterialer og et kabinet uden PVC og BFR er perfekt til at sikre miljøvenlig produktivitet.

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med henblik på maksimal produktivitet

Essentielle funktioner, effektiv ydeevne

  • S-line

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

SmartImage-forudindstillinger til nemme, optimerede billedindstillinger

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

IPS-ADS-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-ADS-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-ADS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-ADS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

Indbyggede stereohøjttalere til multimedier

Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
2
1

16/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Good and bad points

This monitor screen is very good. The menu buttons on the bottom right are impossible to read without shining a torch on them! Had I known the speakers were so poor I would have bought a much cheaper monitor without built in speakers. I have now connected an 18 year old pair of Labtec speakers that do a wonderful job.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.

  3. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse