100 % genanvendelig emballage

Philips bestræber sig på at bruge bæredygtige og miljøvenlige materialer i alle vores skærme. Til alle faste plastikdele, dele af metalkabinetter og emballeringsmaterialer anvendes 100 % genanvendeligt materiale. I udvalgte modeller benytter vi op til 65 % genanvendeligt plastik for at sikre reduktion af affald. Streng overholdelse af RoHS-standarderne sikrer en væsentlig reduktion eller komplet eliminering af giftige stoffer som f.eks. bly og kviksølv. Vores skærmes kabinetter er lavet af PVC/BFR-fri materialer. Besøg Philips på http://www.asimpleswitch.com/global/ for at få mere at vide.